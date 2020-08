De la peluquería al parque Japón

La extrañé durante el encierro por brillante, vital y respondona. Hablo de Maricarmen Fernández, madrileña, divorciada, muy atractiva, de 58 años, con cuatro nietos en Bogotá, leal amiga del whisky. La pillé por celular en la peluquería de José Luis Botero, quedamos de vernos en el parque Japón, calle 87 con 11, pegadito a la casona de árboles y jardines de don Hernán Echavarría, que, cuentan la leyenda y las 99 señoras vecinas, él la regaló a Bogotá.

Llegó al parque Maricarmen, y le anticipé que no hablaríamos de la prisión al expresidente Uribe porque una mañana escuché a un magistrado decir radialmente que “por pura casualidad”, sin buscarlo, le chuzaron varios meses el teléfono a Álvaro Uribe, por eso archivé el tema, lo chuleé.



Hoy, del carcelazo a Álvaro Uribe, con Lulita Arango, mi pareja, esperamos que no se afecte la maltratada salud de doña Lina Moreno de Uribe, que, si ya lo olvidaron, fue una sobria, austera y prudente primera dama.



Muy peinada y pinchadísima llegó Maricarmen al parque Japón. Le pedí que solo opinara de política española. Arrancó diciéndome que allí están cometiendo una guachada, un feísimo atentado contra un señor que sirvió bien a su país, que muchos adulones de otros años hoy le tiran guijarros y calumnias. “Esa España desagradecida me produce vergüenza”, dijo. La consolé diciéndole: “Mal momento, un Borbón huyendo, cierran almacenes de Zara, cerradas las playas de Ibiza, arruinado Julio Iglesias, y Vargas Llosa embarazó a Isabel Preysler”.



Ahí le pregunté a Maricarmen por el actor Antonio Banderas, el mimado de Almodóvar, hoy víctima del ‘bichovirus’. Me respondió en seco: “Ese tío, ese Antonio Banderas, no me gusta, como exmarido de la gringa Griffith se portó fatal con ella, vivieron 20 años juntos y al separarse, con abogados feroces, la acusó de ser drogadicta para burlarle su herencia, es un tipejo”. Ahí nos despedimos.



Estoy nervioso, enseguida iré a Colsanitas con Lulita Arango a que nos esculquen si tenemos el covid-19. ¿Será que lo tengo? Ojalá que no, quiero vivir 87 años más y ver por televisión la posesión presidencial del reemplazo de Iván Duque. ¿Quién será? Yo lo sé, mas no lo digo. “Esta rosa fue testigo de cuando te diste mía”. Así dice en su poema Ritornello el bello paisa-vikingo León de Greiff. A vivir se dijo, toca música, teleseries, biografías y oficios caseros. Sigo al incómodo examen del covid-19, espero no me rajen. Y colorín colorado...



Poncho Rentería