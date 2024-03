De García Márquez al ‘pacifista’ Mancuso

Y llegó Mancuso, y García Márquez en su novela El Otoño del patriarca pinta tipos como ese. En mi escritorio veo un libro de pasta negra, 249 páginas, titulado García Márquez habla de García Márquez; autor, Poncho Rentería, prólogo y entrevista en Moscú al traductor Valeri Stolbov, de Poncho Rentería. Lo imprimió Alternativa, lo comercializó Rentería Editores.



Ese libro fue un éxito, tanto que la revista Alternativa lanzó a página entera un vistoso aviso: “Adquiera una suscripción de Alternativa y recibirá el libro de Poncho Rentería sobre García Márquez en 33 reportajes”. Vendieron tres mil suscripciones que, según Enrique Santos Calderón y Jorge Restrepo, sirvieron mucho a la saboteada revista.

El coctelazo fue en la galería de Rita Restrepo y allí estuvieron el Pote Hanssen, Hernando Giraldo, los poetas nadaístas Gerardo Azcárate, Diego Montaña Cuéllar, Dora Franco, Alfredo Iriarte, Ivonne Nicholls, Alicia Baraibar, Margarita Marino, más teatreros y 57 artistas libertarias.

Fui feliz la noche del coctel por ese vanidoso pantallazo. Me entrevistaron D’Artagnan y Antonio Cruz para EL TIEMPO, varias emisoras, revista Cromos y cinco telenoticieros.

Buenas buenas buenísimas, el mismo García Márquez desde México me pidió regalarle el libro vía sus amigos Roberto Pombo y María Elvira Samper. Le encantó la primera frase del prólogo: “No conozco a don García Márquez, lo veo igualito a un músico camaján costeño, me gusta por ser anti-Pinochet”.

Buenas buenas, burlando los derechos de autor a García Márquez y a la implacable Carmen Barcells lancé el libro. Fui dichoso entrevistado en TV por Amparito Pérez y Virginia Vallejo, en radio por Yamid Amat, elogiado por D’Artagnan y Juan Gustavo Cobo. De García Márquez, por burlarle los derechos literarios, me defendieron Enrique Santos Calderón e Ismael Enrique Arciniegas, jurídico de Alternativa. Al libro aporté cinco meses extenuantes, un extenso prólogo y una entrevista en Moscú a Valeri Stolbov, traductor de El coronel... al ruso.

Y viene nueva edición de ese libro. De don Gabo lean La increíble historia de la cándida Eréndira, es sensacional. Hoy, “a marchar” alegres y en buena nota. García Márquez se ganó la vida con su vieja maquinita Olivetti, nunca malgastó nuestros impuestos, yo tampoco y renuncié a ser comisionado para la televisión, la torta que muchos han deseado con erotismo arrollador.

PONCHO RENTERÍA

