De Felipe Zuleta y de Isabel Zuleta

No respondo por esta columna, una antipática gripa me tiene casi bruto hace cinco días. La gripa tiene sus delicias: ver deportes y celebrar que un tenista español y mágico, Carlos Alcaraz, con 18 años derrotó a Rafa Nadal y al serbio sobradón Novak Djokovic. Rica gripa para ver una serie turca y un teleprograma español: Aquí no hay quien viva. Gripa rica porque exige tomar varias veces té caliente con dos copas dobles de ron.



(También le puede interesar: Madonna y Maluma; Ingrid, Petro y Fico)

Citan hoy el apellido Zuleta y no es por el mago del vallenato Poncho Zuleta, sino porque una política antioqueña, Isabel Zuleta, aceptó que ella impulsó una implacable campaña contra el presidenciable Sergio Fajardo para quemarlo como político. No lograron quemarlo, pero se ganaron vainazos, censuras y antipatías.



Isabel Zuleta hará llave en el Parlamento con Piedad Córdoba, y alistan discursos, escándalos y proyectos redentores. El próximo Parlamento será ruidoso, folclórico y con 17 mujeres atípicas vistiendo elegantes y opinando. Ellos elegirán muchos magistrados, y tener magistrados amigos seduce a muchos senadores. El expresidente Uribe no sedujo ni tuvo magistrados amigos. Y cambiemos el tema: llueve duro en Bogotá y tengo gripa.



Zuleta & Zuleta hacen noticia. Felipe Zuleta Lleras fue la estrella en ventas de la Feria del Libro. Altísima venta de su libro La familia presidencial, la de su abuelo Alberto Lleras. Por el éxito de su irreverente y libertario libro, a Felipe Zuleta le hicieron 57 entrevistas para radio y televisión y en todas repitió al periodista: “No lo duden, si Petro gana la presidencia, este país se vuelve mierda”.



Motivo gripa veo películas, Almodóvar siempre, y todas donde actúe mi entrañable amiga Juana Acosta. ¿Cómo será el mundo sin televisión ni computadores? Tedioso. Otra vez, el ron con té caliente y no veré un minuto más de telenoticieros, rechazo ver al fantoche Putin y su camarilla en la plaza Roja moscovita posando de triunfadores, cuando son el asco del mundo. Ellos siguen masacrando a Ucrania. Putin, un ególatra que posa de ‘antinazi’, y el trofeo de ‘naziinvasor’ ya se lo ganó.



Atérrense: este mes cumplo 36 años de columnista en EL TIEMPO y aplaudan mi esfuerzo: son 1.877 columnas. Escogí 187 para la editorial con otros materiales frescos que decidí publicar. ¿Al lector darle descanso? Lo decide mi pareja, Lulita Arango, una abuela dulzona que, protesto, aún no me ha curado la gripa.

PONCHO RENTERÍA

(Lea todas las columnas de Poncho Rentería en EL TIEMPO, aquí)