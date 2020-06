De Claudia López y de Álex Saab

Que en esta columna figuren juntos es coincidencia, no se han saludado nunca. Claudia López manda en Bogotá, pero el terremoto político está en Barranquilla porque allí vive el multimillonario Álex Saab, hoy retenido en la seudorrepública de Cabo Verde. La leyenda lo bautizó como el ‘hombre que guarda la fortuna del presidente Maduro, de sus íntimos amigos y del alto mando militar venezolano’.

Ojo, en historias de sexo y de dinero toca creer solo la mitad de la mitad. El hombre es figurón en Barranquilla porque tiene 18 primos, hace vida social, parrandea en el carnaval, está casado con una hermosa modelo italiana y es amigo de empresarios y del notablato. Es exótico, vive en una mansión que, según la Fiscalía, le costó 20.000 millones de pesos, va en bicicleta de su megaalcoba a la cocina –son 95 metros–, y en su clóset hay 253 camisas y 187 pares de mocasines.



El magnate Álex Saab se ha escapado de emboscadas de la Interpol. Tiene hobbies: piloto, tenista, dueño de una camioneta superblindada marca Hummer y con ínfulas de agente 007. El hombre tiene de enemigos al Gobierno gringo, a la CIA y el FBI, pero no lo extraditaran a EE. UU. porque tiene pasaporte diplomático venezolano y en Cabo Verde les gustan los tipos que bailen bien champeta y sean derrochones de dólares.



Álex Saab estará en Europa en ocho días, es más listo que un conejo, y el delito de comprar alimentos en 15 países para Venezuela es débil.



Y volví al parque Japón, pegado a mi apartamento. Allí conversé con un señorazo bogotano, línea 79 años, viudo, muy simpático. Hablamos a dos metros de distancia, sin tapabocas. Y opinó: “Jartísimo lo dicho por doña Claudia, la alcaldesa, sobre crecimiento de más ganadores del virus. Eso me tiene muy achicopalado”. Con ligera ironía burlona, mi contertulio me preguntó: “Como ustedes los periodistas posan de sabérselas todas, ¿qué me aconseja, don Poncho, para manejar mi encierro? Le respondí rapidísimo: “Haga lo mismo que yo, repita 35 veces al día esta frase histórica: ‘Claudia López, en vos confío’. Y si quiere salude a don Gustavo Petro, que arrancó campaña para ser el presidente de Colombia 2022”.



Buenas-buenas: funcionando ochenta mil peluquerías de Colombia, Lulita Arango y millones de mujeres están de fiesta. Y colorín colorado...



Poncho Rentería