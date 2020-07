Crece, crece la audiencia... y el virus

Jorge Zalamea tiene en mi memoria un trono porque en mis tiempos jóvenes escuché en un disco del poeta y jurista Óscar Londoño Pineda, El sueño de las escalinatas. Tanto me impactó que me lo aprendí de memoria y anoche comprobé que felizmente no lo he olvidado. El disco lo escuché unas 87 veces, y la maravillosa voz de Jorge Zalamea repetía: “Crece, crece la audiencia y ya estáis aquí, creyentes, en torno mío, poblando las escalinatas”.

Crece, crece la audiencia pidiendo que el país trabajador y productivo reanude tareas para no irnos al precipicio económico. Crece, crece la audiencia del presidente Duque cuando repite que “cada uno es responsable de cuidarse”. Yo mejoro el pedido presidencial y les digo: oye tú, no burles las órdenes de auto-protección, puedes ganarte un tiquete gratis al horno crematorio, un sitio calientísimo y sofocante.



Crece, crece la audiencia de los que le piden a la alcaldesa Claudia López que no es hora de señalar culpables, que es la hora de trabajar en equipo. Crece, crece la audiencia de los dueños de diez mil locales comerciales que les piden, con justicia y rabia, a muchos arrendadores que les paguen los meses atrasados, que no se escondan a las llamadas ni busquen convertir la pandemia en ‘jugosa utilidad no pagando’.



Hoy, primero de julio, estrenamos segundo semestre de 2020. En dos años ya tendremos elegido el reemplazo de Iván Duque. Yo, que soy sabio en el Imperio otomano, en la política del siglo XX española, en Neruda, en Joaquín Sabina, en el mágico Serrat y en política colombiana, ya sé quién reemplazará a Iván Duque. ¿Quién es? No acosen, lo diré en la próxima columna, hoy sofocaría a muchos. Extra: Sergio Fajardo, candidato con muchos apoyos, acertó o se pifió pidiéndole al expresidente Uribe que abandone la política, y este, vía trinos, le respondió con ironía diciéndole que tenían casi la misma edad y de ñapa lo graduó como el candidato del nobel y expresidente J. M. Santos.



Y crece, crece la audiencia en Caracas para el money man del presidente Maduro, don Álex Saab, porque el FBI americano insiste en llevarlo a EE. UU. Los gringos juran que Álex Saab lo sabe todo, que sabe hasta de dónde son los cantantes, algo que nunca supo el Trío Matamoros. Álex Saab es el personaje en ese novelón, síganle la pista. Y colorín colorado...



Poncho Rentería