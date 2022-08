Coronaron a Petro como a un emperador

No hubo el torrencial aguacero que desearon muchos y muchas radicales antipetristas. Al contrario, hubo un brillante sol bogotano, orden en la silletería, poca pasarela para las vedettes y las disfrazadas. Hubo idolatrías a Petro, tanto que mi amiga Antonia opinó: “Estas emociones hoy solo las producen Darío Gómez, Maluma, los Rolling Stones, Carlos Vives y Shakira”.



Y allí leímos la gran pancarta: ‘Petro, con el pueblo hacia la paz total’. Como soy un veterano en años y en el periodismo, no soy optimista, no creo en pacifismos de afán con encapuchados ni en mágicas bonanzas de turismo. Cumplir el acuerdo de La Habana con las Farc costaría, según técnicos serios, ciento ochenta mil millones de dólares, suma que nunca nos prestarán los bancos norteamericanos.



Buenas buenas: gozaron los 500 invitados vip al coctel privado palaciego y los dos mil compañeros indígenas llegados a Bogotá del Cauca y Nariño. Señor Presidente: de usted esperan sus votantes que en su gobierno no haya serruchos y saqueos del dinero público, esperan cero despilfarros en autos blindados, tiquetes internacionales y asesorías costosas innecesarias. Exigen una Contraloría General seria, sin servilismos a senadores puesteros. Eso le pide el país sensato. A cumplirlo. Punto.



Las señoras de la peluquería rechazaron que una minoría gritara: “Prensa fascista, prensa maldita, prensa vendida”, frases que incitan a papas- bomba y ladrillazos. Chifladas flojas hubo para el rey Felipe de Borbón y los expresidentes Duque, Samper y Gaviria. Veinte mil petristas ocuparon la plaza muy felices.



Mi vecino, culto exdiplomático chileno, ante tanto color y simbología me dijo: “Por suntuosa, estoy recordando la coronación del sah Reza Pahlevi en Teherán y la gran película de Bernardo Bertolucci El último emperador, filmada en Pekín, en la China de Lin-Piao y Mao Tse Tung”.



El presidente Petro anunció para los jóvenes varios viceministerios, ojalá resulten eficientes. Por mis cuatro años de parlamentario aplicado y mis 36 años de columnista en EL TIEMPO y El País, TV y otros medios, opino que si Petro cumple el 55 por ciento de lo prometido y bloquea los ‘pistolocos armados’, podría pasarle el poder a Roy Barreras, Armando Benedetti o al senador Bolívar si derrotan a María Fernanda Cabal o a Enrique Peñalosa.



Chau, posesión, y paso a ver por Caracol Televisión El rey, Vicente Fernández, nos divierte, es musical, no tiene tintes políticos. Y colorín colorado...

PONCHO RENTERÍA

