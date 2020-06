Con Isabel Iregui en el parque Japón

Como nos prohibieron salir a la calle a nosotros los hombres lúcidos, guapos y atractivos mayores de 70 calendarios, toca citarse en el parque. Eso hice, cité en el parque Japón a mi bogotanísima amiga Isabel Iregui, quien, por llevar 70 días en solitario encierro con sus dos canarios, se desquitó hablando maravillas. Recuerdo esta: “Lindo clima en Bogotá, pero hay violencia en trinos, radio y celulares, y unos políticos por radio sueltan frases de escalofrío”. Dijo otra: “Iván Duque es incansable trabajando, y feo lo del gobernador de Antioquia, porque no le señalan delitos económicos, ni millonadas en bancos ni lujos exóticos, un señor sencillote”.

Muy bonito y soleado está el parque Japón, calle 87 con carrera 11, reconstruido gracias a la terquedad cívica de Enrique Peñalosa. Penoso, fui uno de los criticones a la ligera. El parque Japón deben abrirlo, nadie lo visitará para darse besos, abrazos o para intercambio de estornudos. Y vuelvo a Isabel Iregui, muy ansiosa de opinar. Lleva 70 días solitaria, hablándoles solo a sus pajaritos canarios. La escuché: “Viví en Madrid 18 años en el barrio Salamanca, es infame que maltraten a don Juan de Borbón por haberle regalado a Corina Fudgenbach, su novia-amante, 60 millones de dólares de los 120 que él les ganó a los príncipes del petróleo. Don Juan, como buen caballero, le dio a su Corina la mitad, pero el periodismo español le fabricó un escándalo, nunca volveré a España”. Buena opinadora Isabel Iregui, y la despedí diciéndole: “Dizque la justicia era solo para los de ruana, Sacco y Vansetti, ahora pellizcó a los Borbón”. Punto.



Si no elogio la bellezura de mi pareja, Lulita Arango, conmigo en este encierro, sería un ordinario egoísta. Bravo, y llevamos 29 años. Y qué duro mantener limpio el apartamento, los baños, la sala y la cocina, eso me ha tocado a mí. Lulita cocina casi bien, gerencia el apartamento y cuida para que no me abrace el virus. Tengo una frase guardada: “Chau, odiosa pandemia, no te quitamos más tiempo, muy larga tu visita”. Punto.



Lamentable. Su cadáver lo cremaron ayer en Madrid. Era seductor por alegre y burlón; es Paul Donés, este cantante español del grupo Jarabe de Palo. Se murió de 53 años, y el hombre cantaba dichoso esta balada: “Por un beso de la flaca yo daría lo que fuera, aunque solo uno fuera”. Aleluya, Paul besó a su flaca 3.787 veces y se murió casi feliz.



Poncho Rentería