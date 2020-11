Vicky Dávila produjo terremoto en ‘Semana’

A mi pareja, Lulita Arango, le escuché decir: “El presidente Duque no debe treparse a helicópteros o avionetas livianas en medio de los huracanes; si se le cae la avioneta, ni pensarlo”. Noviembre tiene fucú para los colombianos, mes en el que nos han pasado cosas horribles.

Parodiando una canción, se puede decir: “Noviembre me gustó pa’ que te vayas, que sea tu cruel adiós, mi Navidad, no quiero comenzar el Año Nuevo con ese triste amor, que me hace tanto mal”. Y mucho mal nos golpea en Colombia este noviembre con inundaciones. Y en un noviembre sufrió Armero su tragedia; y en un noviembre la guerrilla del M-19 asaltó el Palacio de Justicia aplastando a 11 rectos magistrados.



Noviembre con terremoto en la revista Semana, que tocó a colegas politólogos, columnistas, lectores y anunciadores. Un noviembre inolvidable para Vicky Dávila, porque la llamó la casa Gilinski a reemplazar a dos sensatos veteranos: Felipe López y Alejandro Santos, quienes, como en el poema andaluz, “son hijos y nietos de Camborios”. ¿La rechazan por su “periodismo de masas”? ¿Por no glamour o por no ser nieta del poder? Vicky, hoy un plato de caviar para el periodismo, personaje de la bronca entre el uribismo triunfante y los antiuribistas, que buscan presidencia en el 2022. ¿Habrá bronca la noche del conteo presidencial? ¿El que pierda aceptará? Pilas.



“Como embajador de Colombia ante EE. UU. cumplo muy bien la tarea”, dijo el embajador Francisco Santos Calderón. ¿Será que el premio nobel de paz y expresidente Santos le manda un aguinaldo navideño a su primo Francisco Santos embajador? No, porque desde el santismo don Roy Barreras & Cía. invitan a tumbarlo. Muy afortunado Pacho, con ese pedido lo atornillaron al jugoso puesto tres años más. Pilas, que no monte en avionetas ni helicópteros el presidente Duque por zonas de ciclones y tempestades.



Y recomiendo en Netflix una película francesa: Los primos, nueva ola francesa, de Renoir, una cómica disputa entre dos primos por una bella joven rubia. Esa sí es un disputa de postín. Lo otro, como en el bolero de Julio Iglesias, son “rumores y decires y pesares”. Y saludable que en estos regulares días la exuberante, exitosa y regia Sofía Vergara se haya ganado en Estados Unidos un titulazo: Mejor actriz del año. Bravo, el talento manda.



Poncho Rentería