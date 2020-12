Fría Navidad y floja en aguinaldos

En diciembre los diarios y las emisoras suelen preguntarles a políticos, periodistas y señorones vip qué aguinaldo esperan recibir. Recuerdo que se lo preguntaron a mi amigo Iáder Giraldo, un irreverente profesional, que contestó: “Suplico que no me regalen ninguno de los 38 libros escritos por Otto Morales Benítez, todos son dañinos para un godo de vanguardia como yo”.

Buen autoaguinaldo leer la revista Aló número 815 que ya circula; con sobria foto en portada de la triunfadora y regia actriz Amparo Grisales, trae un delicioso reportaje y unas fotos que resaltan vida sana y mucho gimnasio. Gracias, Ricardo Mazalán y Conchi Araújo por regalarme el delicioso libro Calamares en su tinta, del conferencista-escritor Juan Esteban Constaín, que leo dichoso. Son ensayos cortos y columnas publicadas en EL TIEMPO.



Aguinaldos decembrinos, y no quiero que me regalen la vacuna anticovid, me asusta la chuzada. No quiero corbatas, ni pisacorbatas ni lociones. Aguinaldo que devuelvo: la novela Crimen y castigo, de Dostoievsky. La leí de quinceañero y aún me lo reprocho, la sufrí parejo con Raskolnikov, el inquilino sufrido.



Navidades y, aleluya, seré consentido: cocina paisa por Lulita y mi familia Arango Arango. Navidades, y regalen tortas, un queso coquetón o un libro, Confieso que he vivido, de Pablo Neruda, o Recuerdos del poder, de Barack Obama. Otro libro exitoso, de Jonas Jonasson, El abuelo que saltó por la ventana y se largó, buena ayuda para los amigos-abuelos. Alto pedido, la biografía del expresidente Virgilio Barco, modelo de gobernante austero, la escribió Malcolm Deas, un politólogo inglés experto en Colombia, sus tragedias y pesadillas.



Tomen nota: en Barranquilla, un sacerdote holandés, el padre Cirilo, maneja un ancianato donde cuida a una centena de viejitos solitarios que en Navidad no reciben un cariño. Hay ancianatos que necesitan ayudas en Cali, Medellín, Bogotá y 18 ciudades, todos esperan una manito generosa, regálenles el usado televisor, ruanas, cobijas o radios que les conversen en su solitaria soledad.



Tomen nota: nada de borrachitos belicosos, y no mostrar lujos y derroches. Los porteros y aseadoras de su edificio merecen aguinaldo, valoren ese trabajo. Napoleón Bonaparte, en su amargo destierro, repetía: “Todo tiempo pasado fue mejor”, pero Faustino Asprilla le salió al quite por la televisión diciéndonos: “Al mal tiempo toca ponerle buena cara”. Le ganó Asprilla, y colorín colorado...



Poncho Rentería