¿La alcaldesa tiene derecho al ocio?

Muy humano que viajara al ocio relajante la alcaldesa Claudia López con su esposa, Angélica Lozano. Necesitaban otra honey moon. Viajaron, pero en tiempos de virus y cierres de hospitales y pánico en los buses cayó fatal... Le llovieron críticas: “Es el colmo irse cuando estamos en la pitadora; muy floja, dejó el timón”. Esa censura es exagerada porque hoy, desde Mozambique, en África, o Ulán Bator, en Mongolia, una persona se comunica con Bogotá en medio minuto. Hay más: el doctor Luis Ernesto Gómez, alcalde encargado, es muy competente.

Claudia López, su viaje molestó porque la han imaginado allá con sombrero, gafas negras, chanclas de cabuya nacional, no de Ferragamo, y un colorido bikini de Ágatha Ruiz de la Prada. Una uribista comentó radialmente: “Ella, que tanto vació al expresidente Uribe, anda de turista. Jai, y nosotras aquí, bien jodidas”. Otra: “Cometió una pifia Claudia López al irse a Costa Rica y no a Girardot, Melgar o Sasaima”.



El concejal Carlos Galán Pachón criticó el paseo y le aconsejó regresar, pero Claudia no le ha respondido. Claudia López, regrese, dé reversa y a sus críticos los deja mirando a Monserrate... Le ayudo contándole que César Gaviria, de presidente, mandó un avión militar de la FAC a Valledupar a traer a ocho músicos vallenatos para una fiesta en la casona presidencial.



Los 40 invitados, la mayoría periodistas y señoras con poder, bailaron su trencito y cantaron con Escalona Alicia adorada y No voy a Patillal. Feo derroche. Llovieron censuras, pero Gaviria, por sensato, le pidió a la Fac la factura total de la gasolina del avión gastada. “Yo la pago”, y giró un cheque de varios millones, cuenta Caja Agraria, sucursal Pereira. Así enterró las críticas.



Me dicen “feliz año” unas amigas. Veo que será igualito al año pasado, cuando a diario me tocó trapear, cocinar, lustrar baños, tender cama, barrer los 103 metros cuadrados del apartamento y madrugar a hacer el desayuno para mí y Lulita Arango, que no falla consultorio; sus pacientes están nerviosos, y yo también porque si me pica el virus, me despacha... Como toca vivir, a oír mucha música y ponerle buen genio al vivir. Metan mucha música, escuchen a Joan Manuel Serrat, que el 27 de diciembre cumplió años (como yo) y sigue tan campante como el whisky que sabemos. Pásenla bien este 2021. Y colorín colorado...



Poncho Rentería