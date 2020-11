Biden ganó, y lo cuidan dos mujeres

Mi problemón no es Trump, es ecológico; veo que el inmenso y bellísimo jardín con casona del cívico ecologista e industrial don Hernán Echavarría Olózaga, carrera 11 n.º 86-45, pegadito al parque Japón, lo están dejando morir. Está en marcha tumbar 230 árboles y centenas de especies naturales. Doña Carolina Urrutia, alta funcionaria ecologista de la alcaldesa Claudia López, ha sido lenta ante el atropello a esa riqueza natural. Triste comprobar que la ecología desde la burocracia da para libros lujosos, frases y fotos bonitas, y mucho discurso soñador.

Biden-president y sus dos mujeres. Y son dos mujeres de postín; una, la morena jamaiquina Kamala Harris, su ‘vice’, sólida jurista, vocera de minorías, protectora de mujeres marginadas, alegre y musical. Ella es línea Obama en el color y ante el racismo, que allá es fuerte. Por Trump votaron 70 millones, a pesar de las mil palizas desde el periodismo.



La otra gran mujer que rodea al presidente Biden es Katty, su pareja, que le aceptó noviazgo y matrimonio después de que él quedó viudo, con hijos y derrumbado al perder en un accidente automovilístico a su compañera-esposa. Ella, profesora, sobria ama de casa, es ‘cero elegantísima’, very chic, es prudente compañera. Según mi pareja, Lulita Arango: “Ella, tan humana, algo hará para que no expulsen de EE. UU. a millones de indocumentados en peligro”.



Mi amiga Liz vive en Nueva York hace 15 años, preparaba cocteles en un lujoso hotel. Ahora le hace limpieza al lujoso apartamento estrato nueve de un millonario anti-Trump que colgó una tela gigante en la recepción de su edificio con este letrero: ‘Desde ya, fuera Ivanka y Melanie Trump de la casa presidencial’. Sumen las burlas, insultos, pegatinas y el linchamiento machista.



Es tonto agredirlas. Ellas, sobrias y bonitas, tienen un martirio: aguantarse la cólera del derrotado Trump por “ese dormilón del tal Joe Biden”. Aquí, un chisme ramplón que escucho en nuestra televisión: que “a Trump, su esposa, Melanie, le pedirá el divorcio en enero”. Beatriz, mi bogotanísima amiga, comentó: “Me hiciste reír con ese chisme de pobre imaginación”. Punto.



Mi problema no es la derrota de Trump, es que enseguida grabaré mi espacio para Caracol Televisión y planeo animar fogosamente a Falcao, James y Cuadrado, nuestros futbolistas que el viernes en Barranquilla derrotarán tres a uno a los gorditos troncos del Uruguay. Fijo que ganamos. Y colorín colorado...



Poncho Rentería