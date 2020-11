Y se nos metió el gringo electoral

Hace cuatro años Hillary Clinton estaba segurísima de ganar, les creyó a las encuestas y antes montó coctel victorioso. Hasta jugando tute es aburrido perder, pregúntenle a Óscar Iván Zuluaga y a Mockus, derrotados por Juan Manuel Santos, y remember que Horacio Serpa sufrió tres derrotas para presidente.

Elecciones en EE. UU. Yo no votaría por Trump por pelietas, por su belicoso estilo. Y no votaría por Biden, es un gris manzanillo, no un estadista para estos tiempos. Allá no les importa, al brutísimo Gerald Ford lo encaramaron a presidente de EE. UU., y resultó un petardo. Otro de pequeñito cerebro elegido presidente fue el actor de cine Ronald Reagan, que plantó duro a los rusos comunistas que buscaban el poder para el proletariado.



El mismo John Kennedy, buen mozo, rubio y de 42 años, fue presidente ejerciendo de playboy, pero poco de estadista. Gobernante belicoso fue Kennedy, invadió militarmente a Cuba y con bloqueos y sabotajes le destrozó la economía. A él lo salvó para la historia que lo mataran, y la suave imagen de su Jacqueline Kennedy.



‘Se nos metió el gringo aquí’, titulé esta columna, y es cierto. Al grupo del expresidente Álvaro Uribe le adjudican amoríos con Trump (bastante ciertos), y a los ‘amigos de la paz’, el samperismo, el gavirismo, el ‘roybarrerismo’, ‘farcos’ y petristas los bautizaron como fanáticos de Joe Biden. Si la pelea electoral la pierde Biden –de pronto hoy ya se puede saber–, culpen a su hijo, que hizo negocios sucios con el Gobierno de Ucrania como hijo de papi vicepresidente. Se ganó cien millones de dólares haciendo tráfico de influencias como hijo del poder.



Y citaron a la canciller Claudia Blum al Congreso los senadores Iván Cepeda y don Roy Barreras a explicar por qué el uribismo y Duque se entrometieron en la política gringa. La canciller, luciendo blazer de Armani, salió por la televisión rechazando ese rumor y fue repetitiva: “No hubo ni hay apoyos electorales en Estados Unidos”.



Mucho bombo a María Fernanda Cabal, dizque ella le podría dar el triunfo a Trump, y sonó a chiste de humor negro. Ella sí puso votos, el de dos viejitas tías bugueñas que viven en Miami. En Colombia no hay pandemia, por eso alistan otro combativo paro nacional este noviembre, y eso me suena a ligerón infantilismo político que desafía la pandemia. Y colorín colorado...



P. D. No me importa Trump, me preocupa Maradona, un grande, debe vivir 57 años más.



