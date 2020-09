La peluquería y una silla vacía

Ayer, en la peluquería, una señora que maneja un sabroso humor negro puso sobre una silla vacía este letrero: ‘Solo para uso de la alcaldesa Claudia López, que prometió venir a las ocho a. m. a uñas, corte de pelo y tintura de canas’.

Esa silla se quedó vacía porque la alcaldesa no llegó, ella nunca prometió que llegaría. Algo parecido pasó con la cartulina con letrero ‘Reservado, presidente Duque’, que –dicen que con mala uva– puso en una silla vacía un asistente de la alcaldesa Claudia López. Esa jugadita sucedió en el acto de luto que ella celebró para los dolientes de los 12 muertos en la protesta por el torpe asesinato de Javier Ordóñez.



En ese solemnísimo acto no estuvo don Iván Duque, él se disculpó antes, pues tenía que atender otros asuntos. Sacúdanse: ¿han imaginado ustedes si el presidente Duque se levanta de buen genio a las cinco de la mañana habiéndose acostado a las doce? Fatal, cero optimista, seguro que le dice a su Juliana-esposa: “Amor, tráeme los niños, dame un jugo y un café cargado, me espera un día fatal”.



No puede levantarse optimista Iván Duque al leer el boletín de prensa de Palacio contándole que hubo atentados, bloqueo de vías, que mataron tres policías, asaltaron un cuartel, se cayó un helicóptero, Petro denuncia y Roy Barreras, también. No lo duden, ser Presidente es un puesto amargo; le llueven injustos vainazos; es duro e ingrato el cargo presidencial.



Francina Vives-Cote es samaria y opinó: “Creo en las coincidencias, pero no creo que por pura coincidencia asaltaran a la misma hora en Bogotá 45 centros de la Policía, los CAI que protegen a las mujeres de los violadores en las noches”. Hoy están en ruinas esos centros de atención inmediata, y miles de sencillas familias de policías sufren un injusto desprecio, son gentes buenas que sufren cuando hay esas manifestaciones donde puede morir reventado por una papa bomba un agente policial, padre de dos niñas.



El poder dizque es un gran afrodisíaco para miles de mujeres, pero es una tarea difícil para Iván Duque, que, cuentan sus cercanos amigos, busca acertar, pero enfrenta dura oposición política y una pandemia con un desempleo preocupante. En el futuro podríamos ser igualitos en retroceso a Paraguay o Guatemala, la prima de Guatepeor. Llegó la hora de trabajar, de producir, de pagar deudas, bastante ocio tuvimos, y colorín colorado.



Poncho Rentería