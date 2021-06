Bienvenida, Antonia, a este exótico país

Antonia Urrejola, pido perdón por el tuteo, pero te llevo 35 años. Tú, chilena, abogada, soltera, 39 años, líder indigenista, ‘papisa’ de los derechos humanos, eres personaje en Colombia. Te tocó ser árbitro sobre incendios, asonadas y aguaceros de bombas íncendiarias en Bogotá, Popayán y Cali. Bienvenida. Te recibieron 300 indígenas con ropas coloridas, ellos recorrieron 657 kilómetros para decirte: “Bienvenida, Antonia” y mandarles saludos a los indígenas mapuches de tu amado Chile.

Te cuento que en Cali torturaron y lanzaron al río Cauca al patrullero Rincón, un cobarde crimen. Llevas 95 horas oyendo novelones, verdades, mentiras, exageraciones, disculpas y frases lunáticas. Me caes bien por paisana de mi último jefe político, Salvador Allende, y de mi admirado Pablo Neruda. Esperamos total imparcialidad, el locuaz Moisés Vivanco no la tuvo en ocasiones.



Antonia: “Cierto periodismo y una influyente cofradía radicalmente antiderechista” ya condenaron al honrado y buena gente Iván Duque como gran represor, como el nuevo Pinochet, en gigante exageración. Al contrario, a Duque miles le censuran haber sido 40 días “prudentísimo” ante los incendiarios destructores del transporte nacional. ¿Es casual que incendien la misma noche 45 cuarteles de la Policía en Bogotá? ¿Y 18 en Cali? Opina. Llevamos 42 días de bloqueo de alimentos y hubo vandalismo contra varias ambulancias médicas. Y en Soacha asesinaron al capitán Solano, de la Policía Nacional.



Antonia Urrejola, visitas un país con una juventud popular angustiada, exótico, en el que con 527 muertos diarios por covid y 96.000 en total, un arrogante ‘Comité nacional del paro’ invita a marchas para gritar: ‘Duque, dictador’. Dictadura la de ese paro, y torpeza exigirle al Gobierno legítimo que amarre a la Policía, al Ejercito y al Esmad. Eso es querer arrodillar al Gobierno, es infantilismo ultraizquierdista aventurero.



Como papisa de los Derechos Humanos, hoy debes asistir de incógnita a la desafiante "toma de Bogotá" y estar cerquita a los encapuchados en acción. Allí puedes descubrir muchas cosas gravísimas. Antonia Urrejola, deberías charlar informalmente con el presidente Duque; su canciller, Marta Lucía, el pacifista Emilio Archila y el mindefensa, Molano; no son geniales, pero son gente cívica, de juego limpio, que entre las turbulencias y la ruina económica quieren acertar. Y cuídate del covid. Leeremos tu imparcial informe, regresa pronto. Y colorín colorado...



Poncho Rentería