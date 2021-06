Maricarmen, asaltada por encapuchados

Maricarmen, mi amiga contestataria madrileña, habló ayer en la peluquería señorera para 12 mujeres y tres estilistas. Y habló con rabia porque la violentaron el viernes, cuando pasaba en su carro por el monumento a los Héroes, calle 78 con avenida Caracas. Se le atravesaron, manejaba su hija Macarena; las insultaron, les arrancaron las plumillas y los espejos laterales. Eso cuesta millón y medio de pesos. Las atracaron los ‘pacifistas encapuchados’ que bloqueaban el paso a la Autopista. Objetivo: humillar a las veinte mil mujeres y señores que, luego de trabajar nueve horas, van a sus casas en Chía, Cajicá o Sopó, y esos guaches otra vez los atajaron varias horas.

Habló Maricarmen: “Tengo mucha bronca. Me harté de España, escogí vivir en Colombia. Y debo deciros que tenéis unas dirigencias cobardonas ante las críticas de la contraparte, por eso no actúan. Era obligatorio prohibir toda manifestación hace cinco meses porque sumaban 39.000 muertes por el covid. No lo hicieron para no contrariar a los juristas, agrónomos, bacteriólogas y exmagistrados proteccionistas de las manifestaciones, así resulten dañinas y violentas”.



Y siguió ella, y todas la grabaron porque gustó su protesta. Terminando nos dijo: “Debéis entender que los gobiernos timoratos son un salmón con langostinos al ajillo para los que sueñan asaltar el poder. Tener 40.000 muertes era motivo suficiente para suspender las marchas, no lo hicieron; se hubiera atajado ese paro, pero los alcaldes de Cali y Bogotá les dieron veloz permiso, en España no suceden esas gamberradas”.



La guachada que sufrió Maricarmen la han sufrido miles en Colombia los últimos 33 días de marchas. Leí ayer una pancarta en la Autopista, y dice: ‘Señores jefes del paro, el país se mamó de sus abusos y bloqueos’. Entiendan eso y rapidito léanse a Vladimir Ilich Ulianov, el histórico Lenin, denunciando el aventurerismo ultraizquierdista por su infantilismo político provocador. Más bloqueos sería una gran torpeza. Punto.



Enrique Peñalosa, hoy candidato presidencial, no se esconde, declaró que “el bloqueo de carreteras es un atropello porque violenta el sagrado derecho a circular”. Y como Peñalosa apunta a lo serio, alerta a los jóvenes para que impidan la destrucción de empresas en este paro demencial. Bravo, Peñalosa, por definirse sin cartas marcadas. Y colorín colorado...



Poncho Rentería