¿Un paro irresponsable?

Personajes; el trío que impone el paro, el expresidente Uribe, Vicky Dávila; Vargas Lleras, que pide autoridad y orden en las calles, y Miguel Ceballos, quien renunció por estrés, por fatiga mental, fatigado de los 57 vainazos diarios. Un señor decente, culto, pacifista de verdad, a merecidas vacaciones.

En Bogotá, hoy mandan los libertarios encapuchados que se autobautizaron “pacifistas”. Broncas en Suba y en el histórico barrio La Candelaria. Allí vienen batallando manifestantes con ladrillazos contra los sencillos policías que se defienden con una teja plástica. En tiendas y supertiendas, todo carísimo, culpa del paro.



Muy triunfantes en televisión los jefes del paro, el trío histórico sindical: Alarcón-Fecode, Maltés y don Diógenes Orjuela. Ellos insisten en decirle a Colombia que atiendan que su paro es pacífico. Se pifian, van más de 700 policías heridos, 327 locales destruidos, pánico económico, 475 manifestantes golpeados, noches penosas, incendios, patrulleros Polinal muertos, un patrullero quemado en Bogotá y una plaza dizque libertaria: “resistencia”. Eso no lo hacen los pacíficos monjes budistas del Tíbet. Y, muy exigentes, los ultras pretender tumbar al Mindefensa. Se harán autogol infantil. Punto.



Tomo capuchino y brownie con Faustino Asprilla en el parque la 93. Se nos acerca una señora guapísima, de 56 años, diseñadora de renombre. Pide una foto con Faustino y le suelta: “Usted es un buen colombiano, les ha dado alegrías a millones, hoy me duele que gente malosa lleve 28 días destruyéndoles el transporte a los humildes”.



Día de paro 29. Los mandantes dueños del paro-bloqueo van “Despacito-despacitooooo”. Escucho a un intachable exmagistrado decir que el paro es extremista y aventurero, lleno de infantilismo político. Punto.



Para aliviarles el mal rato al contarles lo feo de estos días, les aconsejo darse un autorregalo intelectual: las conferencias por Zoom del escritor e historiador Juan Esteban Constaín, autor de once libros y brillantes columnas en EL TIEMPO. Juan Esteban: sólida cultura, domina el Renacimiento, Bizancio, Venecia, Florencia, Cristóbal Colón, los Borgia, Napoleón, conquista de América, los Romanoff, los bolcheviques, sistemas políticos, realezas europeas. Punto. Para las conferencias escriban a: clasesjuanestebanconstain@gmail.com. Fácil. Síganlo, tiene memoria asombrosa, buena voz, humor negro, gracia personal. Gracias, profesor Constaín, su voz de buen colombiano la necesitamos, nos educa... Y colorín colorado...



