Hoy tenemos paro nacional y...

Llegó el miércoles 28, y tendremos un día calientísimo en Bogotá porque la dupleta de sindicalistas y universitarios ordenaron un ‘paro nacional’. Comienza hoy, y del final “ni an se sabe”, como dicen los campesinos de Sutamarchán. ‘El pueblo a las calles’ es la consigna de los estrategas para 28 capitales.

Es caótico que den permisos para marchas de multitudes, con intercambio de estornudos, y al tiempo pidan guardar distancia. Poco serio ese manejo de los jefes del paro nacional. Reunirán miles en sus manifestaciones, y rezo para que no los abrace el virus chino y para que no haya pedreas salvajes. Pilas, no dañen su imagen con actos bochornosos.



Hoy, paro nacional con avenidas bloqueadas, trancones y posible lanzamiento de ladrillazos a los policías. Con eso se desacreditan y muestran su infantilismo político. No toleren incendiarios en las marchas, esos guaches en el paro nacional pasado incendiaron 47 cuarteles de la Policía en 47 barrios bogotanos, y pueden repetir.



Pregunta de Lulita Arango: ¿contra quién es la protesta? Respondí: contra una reforma tributaria que está enredada, contra el virus y contra el alcalde de Aracataca, que allí prohibió bicicletas por la noche. Hoy, ustedes sufrirán la falta de transporte, usen tenis para esa larga caminata. Punto.



Así hablaba: “Aquí Moscú, les habla Pedro Clavijo, corresponsal de Caracol radio para Rusia y países vecinos”. Pedro, nacido en Soacha, vivió 52 años seguidos como periodista en Rusia, la tierra de Lenin, Stalin y los poetas Puskhin y Yevtushenko. Pedro Clavijo no fue comunista aquí ni allá; al contrario, fue muy crítico de ese socialismo “con abundante represión”, partido único y cero oposición.



Vi anoche Desde Rusia con amor, película con Sean Connery, el agente 007. En Moscú, con ‘Agencia Novosti-Ediciones’ me protegía la diplomática y talento de la KGB Ludmila Niuvikova, que vivió años en Bogotá. Con ella y María Arango Fonnegra, Pedro Clavijo y este servidor hicimos un grupo amiguero, recorriendo 17 veces Moscú, su Plaza Roja, la tumba de Lenin, el Kremlin y el lujoso metro moscovita. Al socialismo lo devoró en 1989 el capitalismo, pero Putin resucitó a Rusia como potencia. Hoy, el socialismo ruso y el poder para el proletariado están en un clóset titulado Lo que el viento se llevó, y la llave se perdió.



Poncho Rentería