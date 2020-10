El Halloween y el covid-19, la pareja

Como los gringos exportaron a Colombia su ruidosa fiesta del Hallowen, el embajador americano aquí, don Philip Goldberg, se adueñó de los titulares noticiosos. Sin ponerse colorado, lanzó una exótica advertencia a los políticos colombianos: no deben opinar sobre la pugna Biden-Trump, no sean entrometidos, y de ñapa los regañó como si fueran alumnos de kindergarten antes de la caminata del Hallowen. Ese coscorrón para la doctora Cabal y don Gustavo Petro resultó fallido. Todos ellos tienen todo el derecho de amar o no a un candidato gringo, coreano o indonesio...

Señor embajador, lamento decirle que exageró, se hizo un autogol porque en Boston, Pensilvania y Texas no saben quiénes son la doctora Cabal y el senador Petro y les importan un comino las simpatías que tengan sobre el fogoso buscapleitos Trump y el calmado-aburrido Biden. El periodismo mundial va contra Donald Trump porque si lo reeligen, se portaría como un fantoche pelietas. Bastante mal anda este mundo para que un presidente de EE. UU. belicoso amenace con lanzar misiles nucleares.



Nos llega el Halloween, y lástima que mil artistas sollados, amigos del éxtasis, la volvieran fiesta miedosa con horrorosas máscaras sangrientas. Llega el Halloween y vienen exóticos platos, veremos el colorido disfraz de ‘aspirante presidencial’ porque son 26 señores y dos damas, que están contratando maquillador, fotógrafo personal, peluquero y ‘asesora de imagen’ para iniciar su ‘carrera hacia la presidencia’. Se devaluó la presidencia, ven fácil el puesto las 28 personas que lo sueñan. Aconsejo preguntarse ante un espejo: ¿será que sí puedo con ese cargo? Si lo hace, un aplauso; y si renuncia, acierta.



Halloween con disfraces, y veremos procedente de Transilvania, en los Balcanes, al vampiro Drácula con toga negra, como magistrado guatemalteco. Veremos un murciélago fumando con pitillera y al demócrata y presidente Maduro con ropa de boy scout. Grupos médicos muy entendidos rechazan el Halloween porque contagia, hay parejas que aún cruzan besos e intercambian estornudos.



Si quieren vivir unos años más y vivir en el gobierno de Fajardo, Rafael Nieto, Gustavo Petro o Roy Barreras, a cuidarse, faltan cuatro años para que termine la antipática visita del covid-19. Aleluya, hoy no hay bronca entre la alcaldesa Claudia López y el presidente Iván Duque, llegan ‘vientos de paz’, y colorín colorado...



Poncho Rentería