¿Sabes quiénes se divorciaron?

En la peluquería habló Anamaría: “¿Saben quiénes se divorciaron? Bill Gates y Melinda, la pareja multimillonaria, los que regalaron para la salud infantil 45.000 millones de dólares. Tenían 27 años de casados y cuatro hijos. El hombre era ‘perrongo’. Y, ya casado, se voló temporadas con tres exnovias”. Por plata no habrá disputas. Si le pudo el matrimonio al sabio Bill Gates, pueden divorciarse sin culpa millones de maridos colombianos.

Pilas, Bill Gates vivirá meses en Bogotá, busca novia colombiana mayor de 45 años, bilingüe, prudente, para esposa. Pueden llamarlo a Nueva York, 12-676943, él contesta y habla español. Atrévanse, llámenlo, es un partidazo full billete, aunque las mujeres nunca son interesadas. Punto.



Sigue el iracundo y violento paro. Sus jefes, Luis Maltés y don Diógenes, líderes del ‘superparo’, afirmaron 17 veces que su “Paro Nacional” sería pacífico, pero a hoy han incendiado ambulancias, 25 buses, 57 cuarteles CAI y reventaron la economía de miles con sus torpes bloqueos. Hoy, millones les gritan: “No más marchas, no más bloqueos destructivos”. Don Diógenes y don Luis prometieron pacifismo 17 veces por Blu Radio a las colegas Camila Zuluaga y Valeria Santos el 26 de abril, pero no hubo pacifismo; Bogotá, sin TransMileno, en ruinas. El país está arrinconado. ¿Buscan tumbar al presidente Duque? ¿Pondrán junta patriótica civil? ¿Buscan subir a Marta Lucía Ramírez o a Petro ahora mismo? ¿Buscan el poder? Duque, en Palacio lidiando chantajes traicioneros. ¿Y dónde están los pilotos del paro nacional?



Grandiosa la organización de las marchas ruidosas contra Iván Duque en París, Londres, Madrid, Tokio y Washington. Reunieron a miles de paisanos luciendo pancartas, banderas y camisas amarillas nuevecitas. Admirable, los paisanos gastaron sus ahorros para protestar “contra Duque y su dictadura”.



Atérrese, don Diógenes: en Barcelona, los pacifistas anti-Duque asaltaron el consulado de Colombia y lo destruyeron. Y un grotesco ataque lanzaron los pacifistas anti-Duque en Washington regando tinta roja en la embajada y llamando “asesino” al embajador Santos Calderón. ¿Creen ustedes que Pacho Santos e Iván Duque son asesinos? Uffff, necios. ¿Duque es un dictador como Pinochet? Les rechazo eso, es puro infantilismo político. “No más marchas ni más bloqueos”, estamos mamados del abuso. Abajo el paro ruinoso. No arruinen el país con ese extremismo aventurero. Periodistas, atajen esa estupidez.



Poncho Rentería