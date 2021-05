El jartísimo paro juega otra vez

Llamo ‘jartísimo y no destructivo al ‘paro-bloqueo’ que ordenaron los señorones y damas del Comité nacional. Ese poderoso ‘comando’, de 70 o más ‘líderes’, debería entender que 22 días de paro con bloqueos en las vías nacionales es un atropello. Son 60.000 tiendas cerradas, miles de arruinados. Ya mostraron su poderío, no exageren.

Suficiente paro, y suben los alimentos y eso azota al de salario mínimo. No caigan en el extremista infantilismo político, no jueguen a “que caigan Sansón y los filisteos”. Están victoriosos, han tenido bastante vitrina en los medios. En sus 789 entrevistas, sus jefes han justificado su paro-protesta sin censuras. País injusto, país mal gobernado hace 150 años, pero levanten ese paro. Un paro nacional con 104 peticiones, la mayoría justas, algunas lunáticas. Al Comité nacional lo veo andando despacito, y al zar de Fecode, algo acalorado. Frescura, maestro.



Buenas-buenas, llegamos a París-Mayo del 68, rebelión estudiantil. Gobernaba mi general De Gaulle. Remember ustedes, mayores de 65 años, “Mayo del 68, tomada París con insurrección” y guerrilla urbana. Allí, dos millones de estudiantes y espontáneos, siguiendo a Danielito el ‘Rojo’, Daniel Cohn-Bendit, se tomaron la Sorbona, los bulevares, la torre Eiffel, las universidades y paralizaron trenes y transporte. Los aplaudían Jean-Paul Sartre, doña Simone, Ives Montand, Semprún, Vargas Llosa, y la ‘izquierda caviar’ que abunda en Francia por chic: ser multimillonario y pregonar sueños de ‘revolución’.



¿Debe ir la Policía a las calles cuando marcha el poder sindical-estudiantil? Según mi pareja, Lulita Arango, médica javeriana, “que no vayan, hay pugna; los agentes, de humilde origen campesino, tienen los nervios alterados, llevan 20 días de pánicos y miedos”. ¿Deben los policías ir a las marchas? Opinen ustedes los pagaimpuestos, los que van a reparar los daños multimillonarios de las últimas marchas. Sean sensatos, no pidan lo imposible, no estamos en París, Mayo-68.



Hoy, miércoles calientísimo, hay “flujo y reflujo en las masas”, frase que usaba mi amigazo inolvidable y esposo de Chilita Pérez-Posada, el culto, regio charlista y socialista moderado Ricardo Díaz-Tuñón, el que mucho me enseñó de historia española. Ojalá ustedes hoy lleguen al trabajo. Bogotá está sitiada. No creo que el presidente Iván Duque sea un dictador, como repetía mi admirada Patricia Janiot en CNN. A ustedes, buenísima salud. Y colorín colorado...



Poncho Rentería