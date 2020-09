Dos expresidentes y Pablo Neruda

En el mundo, Colombia es noticia porque luego de 180 días de paro obligado y ruina de 45.000 pequeños negocios, ordenaron marchas laborales, paralizando empresas y transportes. Lo ordenaron la fogosa dirigencia estudiantil y la sindical. Un paro-huelga exótico para Inés, mi amiga, porque lo respaldaron dos expresidentes de estrato 9, línea vip, César Gaviria y el expresidente y premio nobel Juan M. Santos.

Sonsoles Martínez de Oca, periodista española de 25 años, rubia y pecosa, vino de Caracas a ver el ‘paro nacional’. Le aterró ver desfilando a centenas de dirigentes sindicales, políticos y exguerrilleros en lujosas camionetas. “Esto parece de Almodóvar, una protesta de millonarios en autos de alta gama y blindados, rodeados y aplaudidos por miles de desempleados”, me comentó. Me tocó aclararle que no era una marcha de millonarios, que el Gobierno les daba esas camionetas a exguerrilleros y dirigentes sindicales para protegerlos de los pistoleros.



Muchas veces, hace 15 y 12 años, en radio, prensa, televisión y entrevistas radiales pedí que investigaran la colosal fortuna que mostraba, en fincas y una clínica, un hermano mío menor. Y dije claramente que quien atropella el Código Penal que afronte las consecuencias. Un ‘piano pesado’ que mil sofocos y jarteras me produjo. Un adagio español dice: “Tú lo quisiste, fraile mostén, tú lo quisiste, tú te lo ten”. Punto.



Y hablando de biografías, es rica como un tiramisú la de Agatha Ruiz de la Prada, (YouTube, Lazos de sangre, TV española). Ella, en documental repleto de colorido, nos cuenta cómo impuso colores chillones a la godísima sociedad española. Sus colores me encantan, son vitalísimos. A su esposo, Pedro Jota Ramírez, director de El Mundo, sus enemigos políticos lo filmaron en un motel madrileño haciendo piruetas sexuales con una modelo africana lindísima. Infame linchamiento. Agatha, derrochando lealtad, lo acompañó, respaldándolo, a la televisión, donde les gritó: “Ruines, hijos de mala madre”. Recen para que aquí no lleguen esos trucos. Agatha Ruiz de la Prada, deliciosa.



Un 23 de septiembre como hoy, hace 47 años, murió envenenado por un médico pinochetista Pablo Neruda, el de 20 poemas para enamorados, Los versos del capitán, Farewell, Canto de amor a Stalingrado y Me gustas cuando callas. Tómense hoy un trago en su honor. Lean sus memorias, Confieso que he vivido, y su alegre, gocetas, amorosa y hermosa biografía.



