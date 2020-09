Donald Trump acosa al expresidente Santos

Evitando ir a las discusiones del momento, grabé mi espacio Buenas-Buenas en Caracol Televisión sobre dos mujeres. La madre de Juliana Giraldo, la víctima del pánico-nervioso que encegueció a un soldado que torpemente disparó. La madre de Juliana, en noble gesto, perdonó al soldado, y merece gran respeto su actitud. De ella pasé a Shakira porque un álbum suyo fue incluido entre los 500 grandes éxitos de la música en todos los tiempos. Esa distinción no se la dio una revista de Duitama, se la dio la revista Rolling Stone, la superbiblia musical.

Como Adriana Tono reparte buena nota al país desde CM& Televisión, les copio un comentario que me hizo: “Poncho, eres un envidioso si no reconoces en tu columna que la revista Time elogió como genio a J. Balvin, el mejor reguetonero del mundo, el ídolo de juventudes y, con Shakira, gran figura internacional”. J. Balvin no es de Londres, es antioqueño. El talento se impone con Shakira, J. Balvin y James, que triunfa en Inglaterra para burlarse del Real Madrid que lo ninguneó.



Voy al país político. Cien mil colombianos votarían por Trump o Biden en Florida, pero dieron para gran escándalo. Empezó por un comentario en TV del expresidente Santos, quien dijo: “Me informaron desde Washington que agentes de este gobierno han ofrecido ayudar a la campaña de Trump”. Esa visión se la soplaron a Trump, quien, muy electorero, respondió con un cañonazo insultante a un póquer de notables que le caen mal: Obama, Joe Biden, Gustavo Petro y el expresidente Santos; sin ponerse colorado, Trump dijo que ellos fueron incautos y muy generosos con las guerrillas Farc apoyando aquel “acuerdo de paz”.



Eso subió el nacionalismo patriótico e indignó a Roy Barreras, Juan F. Cristo, Navarro, Pablo Catatumbo, los senadores del gavirismo, petrismo, los ‘verdes’ y a los exalumnos de Gerardo Molina, Gilberto Vieira, Montaña Cuéllar y Jorge Zalamea. Todos ellos, muy nacionalistas, prometieron: “Si gana Trump, renunciaremos a la visa USA y tomaremos sol en Melgar, Palomino o Providencia, a Colombia se la respeta, urge derrotar a Donald Trump”.



Remataron su rechazo al padre de la bella Ivanka Trump con esta copla de Carlitos Puebla que dice: “Del inglés yo no sé nada, solo hablo el español, del inglés yo solo digo Yanquis go home”. Sube la marea anti-Trump aquí, pero en EE. UU. apuestan a que él derrota al ‘dormilón’ Biden. Lo veremos en 34 días. Y colorín colorado...



Poncho Rentería