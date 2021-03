Claudia López, ¿mejor alcaldesa del mundo?

Que la gran figura de cine y televisión Carolina Gómez se haya ganado el galardón de ‘Mejor actriz 2020’ en el Festival Internacional de Cine de Cartagena (Ficci) nos gusta a millones, porque ella tiene talento a chorros, demostrado aquí y en el cine de España y México. Si me alegré por Carolina Gómez, también aplaudiría que Claudia López, nuestra alcaldesa, se ganara el concurso de ‘La mejor alcaldesa del mundo en pandemia’, que pronto celebran en un pueblito de Checoslovaquia unos locatos anarquistas, línea anticapitalismo y antisocialismo.

A la compañera alcaldesa la inscribieron para ese reinado unos amigos políticos de Chapinero. Ellos pagaron los cien dólares de la inscripción para que no los infiltraran los “demócratas filántropos” de la Odebrecht. Como vivo en Bogotá hace 55 años, quiero a Claudia López como ‘La mejor alcaldesa del mundo’ para que lo demuestre. ¿Ella prohibiría marchas y manifestaciones por el centro bogotano, la carrera 30 y la 7.ª, que son una tortura? Lo dudo. Que gane Claudia López ese concurso checoslovaco para que dé ejemplo de austeridad, no politiquería, no peleítas infantiles y seriedad gobernando. Claudia sueña con la presidencia después de ¿Fajardo, Petro, Robledo, Rafael Nieto, Paloma Valencia o Roy Barreras? Opinen.



Mañana jueves, “perdónalos, Señor, porque nos engañaron y no nos dimos cuenta”. Buena autocrítica, no la olviden los que exigieron a Duque tener aquí ocho millones de vacunas, aterricen: los laboratorios que las venden no son filántropos, aman con lujuria los dólares y los euros.



Días de ocio, un libro exquisito por su humor negro. Título: Ya que me acuerdo, del burlón, inteligente, exitoso en televisión, teatro, vallenatos, familia, vida y bohemia, Alí Humar. Un regalazo. Él nos cuenta, en 175 páginas, 37 anécdotas con sus amigos de whiskies, grabaciones, almuerzos, contratos, telenovelas, generala y viajes. Allí desfilan Fernando González Pacheco, Patricio Wills, Julio Sánchez Cristo, Margarita Vidal, Gustavo Cárdenas, Claudia Samper, Julio César Luna, Carlos Muñoz, El Paisa Ángel, Yamid Amat, García Márquez, Bateman, Ricardo Samper Carrizosa y muchos actores y mujeres de leyenda. Ojo: la anécdota que cuenta Alí sobre su “íntima amistad” con el multimillonario Jaime Michelsen es mágica por su humor negro. De aperitivo, el libro tiene un prólogo sensacional de Margarita Vidal, su entrañable amiga de 287 almuerzos, mucha televisión, vinos, viajes y anécdotas. Alí, metiste un golazo... y colorín colorado.



Poncho Rentería