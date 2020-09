Álvaro Uribe, Messi, Neruda y Constaín

Buenas, buenas, llegó septiembre, que nos trae ‘rebajas’ y tiquetes baratísimos a Barcelona con derecho a verse con el mágico Lionel Messi, hoy casi secuestrado. Le exigen pagar 700.000 millones de euros si se va a otro equipo. A Messi lo vienen usando los mandones de Cataluña como antiespañol, como un agitador político, y su contrato es para jugar fútbol. Lo vienen engañando, por eso quiere irse, y sus admiradores lo aplaudimos.

Aleluya: el país, trabajando, y rebajaron las prohibiciones. Buenas, buenas, abrieron los supermercados, gimnasios, peluquerías y canchas deportivas. Y los bares y restaurantes, pero prohíben vender licor. Claudia López, alcaldesa: el licor suaviza la mente, relaja el espíritu, espanta la timidez. Tres copas de ron invitan a pedir baladas de Joaquín Sabina y del bolerista Rolando Laserie. Prohibir el licor golpea a 50.000 bares y a nosotros los tímidos que necesitamos una ayudita licorera.



Este encierro me volvió culto-cultísimo. He leído mucha historia, y me han reeducado las 36 conferencias, vía Zoom, del historiador Juan Esteban Constaín, que, fogoso y sabio, nos paseó por la caída de Constantinopla, la aventura de Cristóbal Colón, el modernismo, el siglo XX, la guerra civil española y la Colombia donde reinaron Eduardo Santos, López Pumarejo, Laureano Gómez, López Michelsen, Turbay, Ernesto Samper y Andrés Pastrana.



Buenas, buenas, llevo leídas 187 páginas del chismoso Marcel Proust, En busca del tiempo perdido. Allí estoy seducido con madame Verdurin, un personaje risible por intrigante, chismosa, por su cursi nuevorriquismo. Y leí despacio que estando Cicerón en el Senado romano, cansado de las indelicadezas de Catilina, gritó indignado: Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? Que traduce: ¿Hasta cuándo, Catilina, abusarás de nuestra paciencia? Apunten: ¿A cuáles personajes de hoy se la dedicamos?



Sigue el encontronazo político-jurídico entre el expresidente Uribe y el senador Cepeda, caso que archivé porque allí hubo, de ‘pura casualidad’, mil chuzadas a celulares. Llegó septiembre, y recuerdo con afecto a mi Salvador Allende y al poeta Neruda, el del Nuevo canto de amor a Stalingrado, Los versos del capitán y “Amo el amor de los marineros que besan y se van”. Léanse Confieso que he vivido, las memorias de Pablo Neruda, que hoy regalaré a mi Lulita Arango, esposa, por darme mucho cariño bonito en este encierro. Buenas, buenas, a vivir se dijo, y lo de culto-cultísimo es por joder, pa’ divertirme. Y colorín colorado...



Poncho Rentería