Claudia y Angélica tocaron el cielo

Para la peluquería señorera fue un banquete agridulce el éxito electoral de la pareja Claudia López y Angélica Lozano. Maricarmen y amigas lo comentaron. De entrada, desafiaron al obispado, al nuevo embajador plenipotenciario en la OEA, sede Washington, don Alejandro Ordóñez, exprocurador y coco para la vanguardia que sigue a Maluma & cía.

Película inolvidable que repetí hace un par de noches: Dos mujeres, con la bellissima napolitana Sofía Loren. Y dos mujeres están en el cielo político: Angélica Lozano y la exsenadora Claudia López, quien ya informó al país que pronto decide si busca la alcaldía de Bogotá o en el 2022 la presidencia. Algo vanidoso, pero la apoyarían Petro, Robledo, Navarro y los ‘verdes’.



¿Imaginan un gobierno de Claudia López con su Angélica de primera dama? Sería super-noticioso, controvertido, un banquete para Vanessa de la Torre, Juan Pablo Calvás, Camila Zuluaga, Yolanda Ruiz, Darcy Quinn y 17 colegas más. Claudia y Angélica no recibirían mordida millonaria, no son de lujos burgueses, son de ropa alternativa, bares de salsa, de austeridad total. ¿Eficientes? No sé, pero aquí sobran carros blindados, viajes al exterior, seminarios y derroches. Especulen sobre un posible gobierno de Claudia López, y colorín colorao...

¿Ya recuperaron los 52 millones de dólares que –dicen– repartió aquí Odebrecht? Cuéntenos. Allí hubo trampa fea al país de los ‘Ñoños’ & cía. FACEBOOK

Repitió Claudia López: “Sacamos más votos que Duque a la presidencia”. Un hincha puede pedir que Duque renuncie. Muy temprano, ve. En la peluquería, Maricarmen y sus intensas amigas imaginaron la Colombia machista gobernada por Claudia López. Se los cuento otro día. Yo la votaría, porque sería feminista, controvertida, de escándalo diario, pero entregaría ancianatos y jardines populares infantiles; es inhumano que haya tan poquitos.



Mujeres en alza: Claudia y Angélica. Una mujer en el infierno: Cristina Kirchner, la ‘megachic’, amante de lujos y derroches. Los jueces argentinos le exigen devolver 60 millones de dólares. Mañana llega a Bogotá, a entrevistarse con Iván Duque, don Pedro Sánchez, hoy jefe del gobierno español. Es demagogo sonriente, muy entregado a los ultras catalanes antiespañoles. Quiere ser árbitro componedor con guerrillas, pero es muy vanidoso. Olé y olé.



PONCHO RENTERÍA