Claudia López sí la embarró

Mágica y asombrosa la tecnología: gracias a una tableta hablamos, viéndonos las caritas, entre Cartagena y Bogotá, Salvo Basile, Valerio Agostini y este servidor. De entrada, Salvo me pidió opinar sobre la infracción policial –volarse al supermercado– de Claudia López, alcaldesa, y su esposa, Angélica. Respondí a Salvo que fue una pilatuna tontarrona que no merece sanción, aunque en Cali, Medellín y Bogotá suman casi 500 personas las castigadas por lo mismo que hicieron Claudia & Angélica. Ojalá les hayan dado libertad a todos y todas por igual desobediencia, ¿o “la justicia solo muerde a los de ruana”?. ¿Creen que están atropellando a Claudia López? Opinen ustedes.

Como en las novelas policiacas del legendario Georges Simenon, el asesino es el juez, Valerio Agostini sacó su finísima carta, el as de oros, y nos soltó, a Salvo y a mí, varias preguntas de penalista siciliano: “¿Ellas posaron para la foto en su paseo? ¿Quién les tomó la foto? ¿Por qué los guardaespaldas y la pareja matrimonial permitieron fotos? ¿Ellas ordenaron a sus escoltas no molestar a la fotógrafa para montar su show?”... Le colgué a Valerio, muy intenso. Dejemos que doña Claudia resuelva los 897 problemones que tiene pendientes. Ella la embarró, pero pidió perdón. Punto.



Salvo Basile hace 30 piscinas temprano, cada mañana, termina pilísimo y por eso volvió a la carga: “Poncho querido, estoy indignado; están derrochando sumas multimillonarias en camionetas de lujo y blindadas y con todos los juguetes para altos burócratas o por habilidad del vendeautos de lujo que se ganó millonaria comisión”. No es Salvo Basile el único furioso con ese despilfarro (9.947 millones de pesos), allí hay un irrespetuoso acto de ‘nuevorriquismo tropical’. Hoy el Estado tiene centenares de autos blindados en buen estado, en parqueaderos. Presidente Duque, usted ignoraba esa compra derrochona; archívela, no es urgente.



Motivo encierro, millones de mujeres suplican abrir las peluquerías, quieren pasar de medio feítas a muy bonitas, y son 500.000 personas que quieren trabajar. Antipático obligar a taparse su bonita risa a Paola Turbay, Paulina Vega, María Teresa Egurrola, Catalina Tobar, Ingrid Wobst y a mi pareja, Lulita Arango. Abajo el encierro, el virus y los taparrisas, que son enemigos de la estética.



Sigan leyendo a Juan Esteban Constaín, a Vargas Llosa, Marcel Proust, Vilallonga, Corín Tellado.



