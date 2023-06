Chau, Benedetti, llegó Letizia

Buenas buenas, nos vista una mujer con una biografía de película, Letizia Ortiz, esposa del rey Felipe de Borbón. A la democrática y moderna Letizia le aplaudo que derrotó las zancadillas de los monárquicos que no aplaudían su boda, por no ser de la nobleza. Aleluya, Letizia era colega nuestra, de la vitalísima clase media, hacía periodismo televisivo y profesional.



Un afortunado el rey Felipe de Borbón al encontrase en la vida con Letizia y enamorarse de ella a fondo. El rey Felipe se salvó de que la extensa tribu Borbón lo casara con una simplona princesa austriaca que nunca entendería que en España el señor diga: “Joder, Marisa, te quedaron de puta madre la tortilla y la paella”. Letizia Ortiz vino a impulsar tareas sociales del Gobierno español, como “cooperante española”, no a discursos ni jolgorios. Punto.

Y llegué a la peluquería de las mujeres sensatas. Allí, una abogada dijo: “Shakira ninguneó al bobazo Piqué. Para una recién divorciada restregarle al exmarido odioso su nuevo novio-amante es un placer exquisito, hoy Shakira sale con el astro ingles Lewis Hamilton”. Por frívolo pregunté: “¿Es un buen partido?”. “El mejor. 44 años, estrella mundial del automovilismo, alegre, gran tenista, bailarín y músico”. Aunque el dinero poco les importa a las mujeres, Lewis Hamilton es multimillonario. Punto.

Tres mujeres periodistas alistan un libro con exótico titular: ‘Las demandas, insultos, broncas, farsas y picardías del poderoso político y jefe petrista Armando Benedetti’. Les ayudo, Benedetti declaró: “Yo fui definitivo en el triunfo nacional de Petro, les conseguí quince mil millones y, vale güevo, ayer Petro me hizo esperar tres horas y no me recibió”. Ese “detallito” desató la furia de Benedetti y se armó el revolcón que no termina.

Un costeño comentó: “Muy quisquilloso Benedetti, podía esperarlo otras tres horas trinando, ni que fuera el embajador gringo”. Vean mañana en la noche en Antena Tres, TV española, la serie Anatomía de un asesinato o de un suicidio. Espero verla. Punto.

Buenas buenas. Berlusconi fue vendedor de suscripciones de revistas, cantante en un buque de turistas, líder futbolero, exitoso político, magnate televisivo, afortunado millonario y líder empresarial; fundó 57 empresas que emplean a 59.000 familias. Un talento, un triunfador, un ragazzo coquetón, alegre y divertido con las mujeres. Hoy, media Italia lo despide con afecto y sus cuatro yernos no estarán furiosos por heredarle 4.287 millones de dólares. Buen viaje al amigo burlón, alegre y futbolero. Grazzie, Berlusconi.

