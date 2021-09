Casi meten la póliza falsa

Yo pensaba escribirle unas letras a Pablo Neruda, quien un 23 de septiembre murió en Isla Negra, en su amado Chile. Murió triste porque doce días atrás bombardearon el Palacio Presidencial, arrastrando a su camarada el presidente Salvador Allende. Aplazo mi homenaje al poeta lúcido de los Veinte poemas de amor y una canción desesperada, el cantor del Canto de amor a Stalingrado, el soñador y coleccionista de caracoles, autor de Los versos del capitán y de su libro mágico: Confieso que he vivido. Honores a mi poeta Neruda.



Toca ir a la peluquería señorera porque allí están furiosas con el tumbis que aceitaron con póliza falsa, esa licitación de los 877 millones de dólares que ganaron unos advenedizos en tecnología satelital e internet. Ellas, que trabajan y pagan IVA e impuestos, están iracundas con la irresponsabilidad con que este gobierno y la ministra Karen-TIC y sus asesores vigilaron ese negocio multimillonario.



Furia femenina en la peluquería contra la exministra y el alto gobierno de Duque por dejarse meter ese ‘conejazo’. Beatriz me dijo: “Era de mal olor que ganara una gente habilísima en lograr licitaciones millonarias a punta de propinas y palancas”. Allí falló gravemente el presidente Duque al no seguirle la pista a un plan que le costaba al país miles y miles de millones. Tras esa chambonada en esa amañada licitación, hoy he graduado a este gobierno de Iván Duque como superinepto-ineptísimo y ya no le creo nada. Punto.



Cambio de cancha, voy a Johana Caicedo, profesora e impulsadora del yoga, del folclor, de la ecología, de los músicos de vanguardia, una artista total en la línea de composición y musicalización. Me comentó su duda: “Planeo votar por Petro, opíname de ese voto”. De una le respondí: “Vale que lo pienses porque Petro declaró hace cinco días al diario español El País que de ser presidente, denunciaría ante la altísima justicia a Iván Duque para que pague los crímenes que sucedieron en el paro nacional en Colombia. Como eres verde-pacifista y línea yoga y del espiritualismo, debes preguntarle de política a otro más cuerdo que yo”.



Toca decirlo, el candidato Gustavo Petro se hizo un autogol anunciando ese plan contra Iván Duque, eso asusta al pacifismo serio, es muy preocupante. Y colorín colorado...

