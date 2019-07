Cartagena pinta para expulsión

Este mundo está loquísimo, sucede lo inesperado: se caen puentes y edificios que nos pintaron como maravillas. Tumbarán un edificio en Cartagena, el Aquarela, que duele ver destruido e inútil. Ni los notables de la Andi, ni la ecología, ni los gremios ni la empresa privada vieron, no atajaron –o el sol los encegueció–, el esperpento, ese edificio Aquarela que agredía una zona histórica. Pilas, me lo explicó un diplomático serio: “A Cartagena la pueden excluir del honor de patrimonio de la humanidad por ese edificio y porque en la Unesco les preocupa que los alcaldes de esa joya histórica cada rato tengan problemas judiciales y allí hagan veloz fortuna algunos políticos venales”. La Unesco se preocupa. ¿Quién ganará la alcaldía de Cartagena? Pilas, la Unesco está vigilante. Punto.

Este mundo está loquísimo. Vi que piden cadena perpetua para violadores de niños y niñas. En la peluquería lancé la pregunta, y las sensatas dijeron: “Son enfermos mentales... mejor sería la castración química”. Y vi en televisión al presidente de Bolivia, Evo Morales, firmando con el camarada Putin para que Bolivia tenga bomba atómica. Bravo, Evo Morales... así recuperas la salida al mar que te robaron los chilenos. Trump se la bombardea, y la ultraizquierda volvería a gritar: ‘Yanquis, go home’ y 'El imperialismo es un tigre de papel’. Punto.



Lo viví cuatro horas y 28 minutos pegado al televisor, siguiendo el duelo Djokovic vs. Federer. Lo gocé muchísimo; me había perdido el triunfo en Inglaterra de los tenistas Cabal y Farah, que alegraron al país sin costarles un peso a los pagaimpuestos. Punto. La dicha de la fuga no es solo para Santrich; se fugó del marido una aristócrata, la princesa Haya, esposa de Mohamed bin Rashid, el emir de Dubái que es más rico que los brujos de Odebrecht antes de que los pillaran. Muy educada la princesa, en dos baúles Louis Vuiton solo se llevó 37 millones de euros para maquillaje, gimnasio peluquería y zapatos Jimmy Choo.



Y aleluya: según Semana, la Fiscalía General tiene algunos teléfonos chuzados. Hoy toca pensar antes de hablar porque pueden ganarse líos. Pero sean libres, pueden criticar el uso de patinetas de acero en los andenes. Que las gocen en otros sitios. Pregunten al amigo médico si reparan fractura del cóccix, ese hueso pequeñito al final de la espalda; es imposible.



¿Y del parque Japón qué? Que ahora, con mucho cemento, será el fortín de las patinetas.