¿Cancillería de Petro para Piedad Córdoba?

Tocaba aplaudir a Angela Merkel, pero María Fernanda Cabal con camiseta uribista y Piedad Córdoba apoyando a Petro me reclaman. Piedad tiene línea política “a la izquierda de la izquierda”, como llamaba Palmiro Togliatti a los superzurdos en Italia. Ella fue personaje ayer en una mesa de cuatro hombres y cinco mujeres, en una cafetería donde consumimos capuchino, pandebonos, roscones y brownies. La llamaron “aguerrida, frentera y radical”.(Lea además: Casi meten la póliza falsa)

De ganar Petro, ella sería ministra de Relaciones Exteriores. Pone plante: su amistad con los ‘sangricalientes’ Maduro, Ortega, Castillo, Diosdado Cabello, Cuba y la argentina Cristina Kirchner. Petro pinta ganador y daría embajadas a varias “feministas, acaloradas activistas de izquierda”.



En la mesa de los pandebonos comentamos en tonito señorero la regia foto que antier publicó EL TIEMPO en la que Piedad sostiene en sus piernas la joya del estrato ocho, la gran cartera Louis Vuitton, la preferida de Shakira, Vicky Iriarte, Lina Marcury, de la ibaguereña ‘Panda’ Kairuz y de Isabel Preysler, la de Vargas Llosa. Mi vecina Helena soltó, censurando, el precio en dólares. Le aclaró Juan José: “Pudo ser regalo de hijo o de un exnovio”. Yo opiné: “No exageren, era la Vuitton coreana popular de 11,99 dólares, ahora le toca al pueblo”.



Aleluya, Piedad Córdoba de canciller usará su exclusiva cartera Vuitton en dupleta con el colorido turbante. Bravo, mucho mejor que canciller con mochila arhuaca como las compañeras Cleotilde Ramos, Ángela Robledo, Gloria Cuartas, Socorro Ramírez o la líder afro Francia Márquez. Veo que Piedad de canciller me mandará de vicecónsul a Afganistán, pero le diré: ‘No, gracias, prefiero vivir’. “La negra tiene tumbao y no camina de lado”.



Aleluya: Piedad discutirá pronto en televisión con la uribista María Fernanda Cabal, son radicalmente opuestas en relaciones exteriores, política, minería, asonada, pedreas, bloqueos y lo educativo, sindical, fronteras y más austeridad. Que se enfrenten ellas: tienen lenguaje, son abogadas y muy opuestas. Las queremos oír debatiendo sus tesis, no más monopolio macho-masculino en los micrófonos. Punto.



Aquí termino, voy al novelón del tumbis multimillonario a Karen-Mintic, obra del genial prócer Emilio Tapia, paisano de los ‘Ñoños’ de Sahagún que con un celular hace milagros financieros chuecos. Aleluya: la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, de gira triunfal y se tomó Nueva York. Y colorín colorado...

PONCHO RENTERÍA

