Camila regañó a la gobernadora

“Los médicos me han dicho que tengo leucemia crónica, y daré la pelea”. No se alegren, no soy el dueño de esa leucemia; el dueño es Joaquín Caparrós, de 57 años, entrenador del Sevilla, futbolero equipo español. Vamos, Ángel, te toca derrotarla. Punto.

‘La quisquillosa Camila regañó a Rosita’. Ese título, como de obra teatral, resultó cierto porque la vitalísima Camila Zuluaga, desde Blu Radio, regañó a la gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes. El regaño de Camila se lo ganó doña Rosa por esta frase: “Mis indígenas del Magdalena no montaron minga, aquí son más sensatos e inteligentes que los otros”. Para Camila, la frase fue ofensiva contra el indigenismo, para mí fue ligeronga, y Camila se pasó de quisquillosa.



Me pregunta mi pareja, Lulita Arango: “¿Había peligro para el presidente Duque en zona de minga caucana?”. Sí, hay ‘infiltrados anarcos’ que no fallan a 100 metros. Otra: “¿Ganará Claudia López la alcaldía de Bogotá?” Le pregunté a Google; me respondió con un poema en griego de Kazantzakis que no supe leer. Punto.



Aleluya: ‘La chica del convertible rojo’, película que están filmando en Buenaventura. Una bella historia: un papá generoso que regaló a su hija dos juguetes. No le regaló un celular y un radio, no; más alto: un auto rojo Lamborghini de mil millones de pesos y una camioneta Porsche de 400 millones que ella, por chicanera, mostraba feliz en su Facebook para que le aplaudieran su bajo perfil, su modestia y su dulce sencillez. Colombia, país seductor, turístico y ordenado, sin peculados ni sabotajes, en plena paz y baratísimo, en donde con sueldos oficiales pueden regalar convertibles Lamborghini. Punto.



Suena de Aznavour su balada Bon anniversaire. Me recuerda que un 8 de abril de 1973, Pablo Picasso viajó de este mundo, en donde fue genial pintor, esposo de siete mujeres y duro antifranquista. Y por Aznavour recordé ayer el asesinato del caudillo Jorge Eliécer Gaitán, y allí se empezó a hundir este país. Y de 49.° aniversario de su estreno está la bogotanísima calle 85, y vecindarios, hoy zona destruida, con andenes rotos, atracos, mugre y ausencia total de policías que pongan orden.



Aleluya: en España aplauden al corajudo Ángel Hernández porque “ayudó a bien morir a su esposa en estado terminal”. Ustedes saquen el carné para tener un buen morir. Sáquenlo hoy (www.dmd.org.co) porque la coquetona leucemia o el incómodo cáncer son de mala educación, llegan sin aviso y sin pedir permiso.