Bogotá: marchan las primíparas

En la peluquería señorera hubo quejas por la última marcha estudiantil, que fue penosa y en la cual humillaron a sencillos policías a punta de piedra. Bogotá elige alcalde, y concretémonos: ¿qué harán contra esa barbarie encapuchada doña Claudia López, Carlos Efe Galán, Hollman Morris y Miguel Uribe? Lo han callado, y es algo muy serio. ¿Seguirán los permisos para las marchas por la 7.ª, la 26 y la Caracas, así broten los temibles trancones? No callen. ¿Les fijarán sitios donde estorben menos? No pasen de agache, opinen.

Hay pánico cerca de las universidades en protestas. Se han arruinado centenas de restaurantes, tiendas y almacenes por temor a los libertarios y a las inofensivas primíparas en plan de ‘¡abajo el Gobierno, abajo el Esmad!’ para que la educación universitaria sea menos politiquera. Eso es correcto. Una señora pidió que solo les permitan reunirse en la plaza de toros, así no revuelcan el tráfico de autos ni el TransMilenio y tendrían micrófonos, tarimas y refrigerios, cortesía de la Alcaldía.



En Quito, los encapuchados arrinconaron al presidente Lenín Moreno. Le montó sabotajes el demagogo e irresponsable expresidente Rafael Correa. Allá arrasaron con todo. ¿Eso podría suceder aquí? No respondo. ¿Habrá bloqueo del aeropuerto de Bogotá en una próxima marcha-protesta, como en Barcelona? ¿Un ladrillazo en la cara a un sencillo agente policial tiene castigo? No lo vemos; por eso, mi culta amiga soltó este latín: “Quousque tandem abutere, Catilina, patentia nostra?”



¿Un culpable? El avispado que derrochó $ 11.000 millones de los estudiantes en prostíbulos, bares y autos lujosos. Pero la protesta estudiantil no fue ante la mansión del pillo, la llevaron a las calles los 700 encapuchados y los 3.000 que marcharon con ellos. No calumnien a los encapuchados con morral a la espalda, solo llevan ladrillos para ‘estudiarlos’ en las clases de arquitectura. Como me gustó el latinajo de arriba, lo repito: “Quosque tandem abutere, Catilina, patentia nostra?”.



Aleluya, condenados los anti-españoles catalanes que por irresponsables lanzaron la “independencia de Cataluña”. Sus jefes, unos multimillonarios hijos de papi (la familia Pujol) que saquearon la banca y ahora financian la república independiente, en maridaje con izquierdistas millonarios y ultras. Maricarmen les mandó decir: “Sois unos cretinos, hacéis matoneo a los españoles en Barcelona, en la cárcel debéis pasar 87 años por tramposos y atracar el dinero público”. Como ven, Maricarmen estaba levemente fastidiada.