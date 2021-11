Bogotá, difícil vivirla

Iván Duque y el emperador de USA, mister Biden, ayer se saludaron 18 segundos. Biden le regaló una sonrisa tan amable que coloreó a Duque. Un cordial saludo de puño, y se acabó el novelón de "Biden no quiere a Duque ni a la candidata presidencial uribista María Fernanda Cabal". Leo en un trino que ella fue atropellada en una entrevista con el sambenito machista de "la candidata de extrema derecha". ¿Por Javeriana y católica y goda? Explíquennos eso.



Colombia turística: Claudia López, en Londres mañana; Iván Duque, en Kuwait; Marta Lucía vicepresi, en Suiza; Claudia, en Londres, y Roma y los poderosos del Comité nacional del paro esperando llamada del santo pontífice. ¿Dará audiencia al poder sindical? Ojalá, y al carajo sus paros caóticos.



Aquí no hay quien viva es un delicioso programa de la televisión española. Nos muestra las 57 discusiones diarias que suceden en un edificio de cinco pisos con 88 inquilinos histéricos, hombres y mujeres, todos quejándose al administrador del conflictivo inquilinato. El título sirve hoy para Bogotá porque está invivible. Toca decirlo: el progreso que se logró con el eficiente alcalde Enrique Peñalosa ya no existe.



Desde ayer funciona en 97 calles y carreras del norte bogotano un monumental parqueadero para autos, motos y camiones. Todo vale, pague y ocupe. Si protesta, le dirán: ‘Estoy pagando, no se meta’. Bogotá, invivible y sufrida.



Ayer, mientras la alcaldesa Claudia López y su asesora en climas-lluvias y paisajes Claudia Urrutia tomaban té en Glasgow; por las calles, ahora más estrechas, no podían pasar los buses colegiales. Montaron este monumental parqueadero por dineros. Por favor, economicen rebajándoles millonadas a las campañas de autobombo, imagen y mensajes optimistas' de la alcaldesa Claudia.



Noviembre, y sigue la invasión de los 1.787 indígenas emberás en el histórico parque Nacional, y pinta larguísima. Cancelen compras de camionetas blindadas oficiales y destinen eso a vivienda pa’l indígena vaciado en Bogotá. Urgente, desocupen el parque.



Iván Duque voló de Glasgow a Kuwait; lo recibieron, con impecables túnicas blancas, 28 jeques petroleros megamillonarios. Gran tarea, pero Duque aún no ha recuperado nuestros 70.000 millones, esos que le adelantó engañada su ministra Karen-TIC al brujo Emilio Tapia. Si el presidente Iván Duque no rescata pronto esas millonadas, seguiremos rajando a su gobierno por dejarse meter tan penoso golazo.

