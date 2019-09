Bogotá: caos, paros y chorro cultural

Aleluya, la ‘Atenas suramericana’, Bogotá, celebró festivales de pintura, teatro y música; hubo banquete de arte en ArtBo, Barcú, el Teatro Mayor Julio Mario, el Museo Botero y el Museo Nacional, pero el lunes tuvimos la Bogotá caótica: sin buses, poco taxi; no hubo clases en colegios, pero sí 787 trancones. Bogotá, paralizada en 47 sitios. Ganaron los fogosos líderes de los choferes sin pase. Miles de mujeres de Bogotá, Soacha, Cajicá y Chía no llegaron al trabajo. Miles de ancianos incumplieron citas médicas.

Bogotá elige alcalde. ¿Imaginan el drama si un político locuaz gritara radialmente ‘fraude electoral y robo de votos’? Y peor si eso pasa en Soacha o Cajicá, donde hay ‘caciques con eterno poder’. Quedan avisados. Punto.



Duque no conquistó en Nueva York como ‘estadista genial o como próximo Nobel de economía’, pero denunció en la ONU que Maduro amenaza bombardear a Colombia. Oye, chico, no te creas Napoleón, eres Nico Maduro; lo que eres, eso eres. Y no calientes a Trump, que te bombardea la alcoba. Tú, Maduro, ordena a tus ahijados ‘elenos’ guerrillos dinamiteros no seguir destruyendo nuestros ríos, cultivos, fauna y acueductos. Punto.



Pasó Iván Duque por la ONU, asistió al larguísimo coctel de cinco días en el que los presidentes hablan para sus 18 diplomáticos, se toman cien fotos y se dan teléfonos con sus amigos hoy presidentes para cuando estén en el asfalto, escribiendo sus memorias y olvidando lo que hicieron mal en el poder. Coctelazo en la ONU, y el antipático Donald Trump no quiso ir; los 107 presidentes querían tomarse foto con él, los dejó metidos. Para él, la ONU es un elefante inepto, derrochón, que no tiene ejército ni evitó en Siria ochocientos mil muertos. A la ONU llegan 107 cancilleres, y 107 presidentes van dichosos, son las ‘mieles del poder’. Punto.



Aquí, la guachada del año: 95 multas millonarias, y arrastraron 25 autos a las grúas por estacionar mal donde a nadie molestaban, lejos: El Campín, afuera del concierto de Fonseca. Ganó millones el dueño de las grúas. Eso desacredita a los agentes de tráfico que rompen sus pulmones con plomo y gasolina en las calles para beneficio de ustedes. Ellos cumplieron una torpe orden. Protesto por eso y paso a Yo me llamo, de Caracol TV; allí, por su disciplina y genio teatral triunfa Amparo Grisales. Buenas, buenas.