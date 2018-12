Como el novelón que envolvió al senador Petro, al jurídico Abelardo de la Espriella y al arquitecto exótico Simón Vélez pasó a segundo plano, lo archivé. Aleluya: ayer, en la peluquería señorera hubo un aguacero de frases cariñosas para Belisario Betancur, el hijo de un campesino pobre de Amagá que resultó un personaje monumental como pocos ha dado Colombia. Muy bonita biografía dejó este buen ciudadano, este cívico señor, este lector infatigable que se educó en un seminario porque su católico padre lo quería ver de sacerdote y porque allí era gratis el bachillerato.

Tomen nota: Belisario no nació ‘hijo de papi’. La familia Betancur malvivía con el mínimo en una vereda paisa, y siempre les faltaron cuadernos, lápices, huevos, leche, arepas, cobijas, velas, linternas y alpargatas. Eran 15 hijos, y no tenían ni siquiera una vieja bicicleta.



Como gran charlista e impulsador del teatro, la música, la cultura, los recitales, los reinados y las fiestas en provincia, fue admirado por millones de mujeres. Belisario tuvo su peluquería, su jardín femenino; fue consejero sentimental y de libros, viajes, cocina y boleros de sus íntimas Ivonne Nicholls, Gloria Zea, María Emma Mejía, Margarita Vidal, Lorenza Panero, Rita Restrepo, Olguita Moreno-Cajiao, Gabriela Febres, Alicia Baraibar, Graciela Speche, Aura Lucía Mera y 87 más. Todas le dieron montones de alegría, risas y cariños.



Muy suertudo Belisario, ya viudo, enamoró con su gran simpatía a la deliciosa artista Dalita Navarro. Ella le montó una vida feliz con boleros, vallenatos, tangos, viajes exóticos, muchas amigas, cenas, libros, viejos amigos, quesos manchegos, vinos rojos y montones de alegrías.



Belisario Betancur fue mil veces feliz. Pero tuvo unos días amargos después que el M-19 lanzó su ataque irresponsable al Palacio de Justicia. Fueron injustos muchos políticos y analistas y periodistas con quienes enfrentaron ese problemón, lo fueron ante todo con Belisario Betancur y Noemí Sanín. Los criticaron porque Belisario y su gabinete no fueron al cuarto piso donde estaba Andrés Almarales con su metra. Algo así exigía el M-19 aventurero. Ilusos si pensaron que Belisario iría a ponerse firme ante ellos.



Ayer supimos que Belisario fue filántropo, que regaló el medio millón de dólares que ganó con el español premio Príncipe de Asturias. Su inmensa biblioteca la regaló a la Universidad de Antioquia, y su ejemplo de vida será una regia lección para este país, donde el patriotismo está escaso. Buenas, buenas, y lancen un viva cariñoso para Belisario Betancur.