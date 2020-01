Alcaldesa Claudia, ¿usted pagará esa millonada?

Me pregunta mi pareja, Lulita Arango, luego de pagar una valorización: “¿Quién pagará los 4 millones por año que ahora exigen a cada vehículo oficial para no tener pico y placa en Bogotá?”. No sé, pero es un dineral, y me contaron que a la alcaldesa Claudia su esposa, Angélica, la alertó diciéndole: “Amore, tú no puedes pagar esos permisos de cuatro millones al año para las camionetas blindadas de los señorones importantes. Si lo haces, te ganarías una bronca descomunal”. ¿Será que los paga para dicha de los vip? Esperemos. Punto.

Como miles llegaron confusos tras el ocio de 15 días, les ayudo: saluden con el ‘feliz año’, que es cordial, gratis y trae buena suerte. Aleluya, el servicio de carro Uber sigue funcionando, los alimentos están carísimos en los supermercados, y la pareja del 2020 la componen la alcaldesa Claudia López y su esposa, Angélica Lozano, y tienen a la mano un problemón: gobernar bien y garantizar a los residentes de Bogotá que no sufrirán bloqueos ni habrá ladrillazos a la Policía, almacenes, bancos, bares y restaurantes. Punto.



Estamos en el 2020, y lamenten algo cómico: que la mitad de los 1.078 alcaldes y los 30 gobernadores posesionados están sufriendo de inflamación de garganta y laringitis. Pobrecitos ellos y ellas, hablaron por los micrófonos siete días, tres horas y 28 minutos, repitiendo promesas y tontarrones paraísos. Puro bla-bla-bla, y hoy los ganadores en carreta son el alcalde José J. Marín, de Manizales, y el de Medellín, el ‘sabelotodo’ Daniel Quintero. A trabajar, no más micrófonos, están cobrando sueldo hace siete días y apenas ayer conocieron el escritorio. Rechazamos más autos blindados, lujos y derroches. ¿Los alcaldes salientes devolvieron la camioneta blindada? Lo dudo, todos dirán: ‘Estoy muy amenazado’ y ese carro ya se evaporó. Punto.



Enrique Peñalosa visitó el parque Japón, calle 86A con 12, La Cabrera, y lo aplaudieron. Tan bonito quedó el parque que una constructora consiguió el permiso para construir enseguida, en la casona del exembajador don Hernán Echavarría, dos modernas torres de 12 pisos con hermosos jardines colgantes externos que darán un bello panorama ecológico a la ciudad y a los vecinos. Peñalosa hizo una alcaldía muy exitosa, audaz y con cero escándalos financieros. Ahora, alcaldesa Claudia López, a gobernar, que es más difícil que criticar, porque la burocracia es lenta como las tortugas. Le deseamos buenos vientos, muchos éxitos. Y colorín colorado...