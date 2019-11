Alcaldesa Claudia: Bogotá tiene susto

Y el susto que tienen no es porque vengan los marcianos, es por el paro nacional que viene y comandan Fecode, con sus 330.000 afiliados, más de medio millón de universitarios y los 7.000 indígenas que vienen del Cauca a Bogotá a protestar contra el Esmad, la vida cara, la carísima salud, Iván Duque, la Andi, Álvaro Uribe Vélez, Paloma Valencia y Carlos Holmes Trujillo. Un paro solidario con el líder Evo Morales, que buscaba su quinta presidencia.

Al pánico está ayudando una dramática cuña radial que pasan RCN y Caracol en la que Fecode y sus 330.000 maestros invitan en tono angustioso al paro nacional. Cambien la cuña, no suena pacifista, perjudica a Fecode. Jennifer, la pacifista líder estudiantil, marchaba al lado de Claudia López hace 18 días, pero a 300 metros un grupo atacó buses y una bomba de gasolina en la avenida Caracas con 76, zona residencial. Hay pánico en Bogotá porque han sufrido siete marchas universitarias con trancones, caos, papas bomba y ladrillazos contra la policía. Pánico a que haya incendios en el superparo.

Sobre este paro nacional, que no debe ser sangriento como en Barcelona y Chile, deben opinar César Gaviria, Peñalosa, Álvaro Uribe, De la Calle, Sergio Fajardo, Vargas Lleras y don Roy Barreras FACEBOOK

La socióloga Claudia Echeverri habló en la peluquería: “Como yo voté por Claudia López, le ruego que visite a los sindicalistas y jefes estudiantiles del paro para que rechacen a encapuchados y no encapuchados que lanzan papas bomba dinamiteras”. Otra opinó: “Claudia López sí defenderá a Bogotá, que la eligió alcaldesa”. Mi pareja, Lulita Arango, pregunta: “¿Qué tanto cargan en los morrales los marchantes encapuchados?”. Le respondí: cargan botellones con gas para sus tareas de física y química, nada de ladrillos. Punto.



Extra: Cayó Evo, y su amigo Nicolás Maduro, regio anfitrión, lo espera en Caracas. El superideólogo hoy es Roy Barreras, jefe nacional del antiduquismo y ya candidato presidencial con amplias simpatías en el exigente periodismo bogotano.



Al exministro Guillermo Botero, del que no soy ni amigo ni conocido, Roy Barreras lo llamó “bombardeador de niños inocentes” por radio y televisión. Muy injusto con él; su esposa e hijos y nietas hoy pasan mal rato por esa dura acusación. Trabajen estos días porque el paro nacional lo prohíbe, y colorín colorado...