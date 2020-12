Al conflictivo 2020, que le vaya bien

No es fácil decirle mañana a la gente cercana ‘feliz año’ porque en tiempos de pandemia está tesa la movida. Bogotá vivió días de ley seca, ordenada por doña Claudia López, y fue acertada, eso nos evitó problemones. Otra cosa es que ella cierre restaurantes y cafeterías en tonito dictatorial cuando ha invitado a actos tumultuosos y contaminantes.

Otra noticia movió la plaza: que la furia santafereña, el “León rojo”, que amaron el inolvidable Fernando González Pacheco, la ‘Chiva’ Cortés y Álvaro Castaño Castillo fue derrotado por unos futboleros caleños del América, todos afrocolombianos geniales. Santa Fe quedó de segundo y puede ir al concurso Miss Universo, donde estuvo Paola Turbay, a quien millones hoy le mandamos un abrazo cariñoso porque su padre, el talentoso Gabrielito Turbay Bernal, se fue al otro mundo, víctima del covid.



A 30 horas de la llegada del esperado 2021, nos pilla con el virus caminándonos cerquita y ganoso de picarnos. En Colombia protestan contra los parlamentarios por su glotonería con el billete. Cómico, ellos reciben 34 millones y dos camionetas blindadas nuevas, a 278 millones cada una, y les pagan celulares, gasolina, chofer y guardaespaldas. Fui parlamentario sin lujos ni carro blindado, puedo protestar por ese despilfarro.



Antes, los parlamentarios al terminar su tarea caminaban por la séptima, cuando era la séptima, avenida limpia, no la fritanguería que es hoy, que irrespeta la historia de Bogotá. Porque la séptima era la calle Real, “cuando Bogotá era Bogotá, antes de que llegaran los provincianos con su desorden”, como escribió la célebre Emilia Pardo Umaña. Ella fue la ‘Papisa’ del periodismo en tiempos de Lucas Caballero, Klim, y de Enrique Santos, Calibán; digamos, cuando Bogotá era Bogotá, sin el caos de hoy.



Mañana enterramos el odioso 2020, afortunadamente. El 2021 no será de rumba, sexo y rock and roll, será difícil para todos. Atérrense, hay políticos y sindicalistas lunáticos organizando otro paro nacional. Si Europa y EE. UU. están en la lona, calculen lo que se nos viene. No les digo ‘feliz año’ porque es como venderles humo. Tocará ponerle buen genio al 2021 porque no hay otra salida. Métanle música a la vida, es baratísima. Llega el 2021 y no les digo ‘feliz año’, pero todos, a ponerle nota y alegre para vivirlo en modo comodón.



Poncho Rentería