Aida Merlano y su héroe sentimental

Maricarmen y las 15 clientas de ayer en la peluquería querían opinar sobre el cómico o divertido o arbitrario o histórico hecho judicial que toca al expresidente Uribe Vélez. Atajé el tema porque entre ellas había un clima pelietas. Les puse otro, el novelón que compite con Amparo Grisales en Yo me llamo: la fuga de Aida Merlano. De eso Maricarmen opinó: “Tenéis campeones en ciclismo, a James y Falcao, pero tenéis a torpes que gobiernan mal y cometen osos peludos”.

Terminó Maricarmen, y con mala uva me retó a que opinara sobre Aida Merlano. Le acepté diciendo: “Ella es víctima y beneficiaria de un monstruo electoral fraudulento montado por unos políticos millonarios costeños”.



Allí, una amiga burlona dijo: “Tras Aida Merlano hay un héroe sentimental, porque al manejar la motocicleta de la fuga se jugó su libertad”. Para unas clientas de la peluquería, este héroe, con su noble gesto, les recordó la historia sentimental de Romeo y Julieta. Punto.



¿Quién ganará la alcaldía de Bogotá? Para mi amigo teleactor y exconcejal Bruno Díaz, “el danzón electoral está empatado, los debates televisivos decidirán, porque allí veremos al ‘pura carreta’, al inexperto, al livianito, al ignorante en transporte, salud y licitaciones; después de verlos en televisión, el votante escoge”. Bruno Díaz sabe de votos y sabe de dónde son los cantantes, como preguntaba el cubanísimo Trío Matamoros.



Bogotá elige alcalde, y Enrique Peñalosa anda muy contento inaugurando obras serias y celebrando que en su alcaldía no tuvo escándalos ni corrupción. Peñalosa irá al partidor presidencial para el 2022 enfrentando a Petro, Roy Barreras, Germán Vargas, J. F. Cristo y otros que por la radio dirán: ‘Por petición de unos amigos, he puesto mi nombre para la presidencia’, y ese ‘líder del pueblo’ se ganará mi burlona sonrisa. Punto.



Y mañana jueves, la ‘madre de los trancones’: miles de universitarios bloquearán calles y avenidas. Ojalá esos bárbaros encapuchados no tiren papas bomba dinamiteras ni gasolina a los sencillos agentes de la Policía Nacional. Eso de culpar a ‘infiltrados’ es un chiste gastado, un torpe infantilismo que rechaza la gente.



Aleluya, pasó un nuevo capítulo del novelón Corte Suprema vs. Álvaro Uribe, que recalentó la mutua antipatía que se tienen don J. M. Santos y don Álvaro Uribe.

Aterricen, este país quebrado, super-endeudado, con alto desempleo y tres mil guerrillos dizque disidentes tiene un futuro preocupante. A reconstruirlo si pueden.