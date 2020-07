Aída Avella y la ópera ‘Aida’

Como no tengo ninguna genialidad contra el temible virus, voy a dramas humanos y comienzo con el presidente Duque, a quien exigen rectificar por un irrespeto a la honorable, fogosa y eficiente senadora antigobiernista Aída Avella. A ella la llamó “vieja” comentando “veo que esta vieja no sabe que la escucho”. Y se armó la chiripiorca. Llamarla “vieja” no es insultante, y lo demuestro: “dos viejas regias, Carolina Gómez y Marcela Carvajal, van para el cine español; bravo, el talento manda”. Y ayer, grabando mi espacio en Caracol Televisión, dije en español: “El Festicine de Paola Turbay sigue exitoso, ella es una vieja sensacional”. Apuesto que Paola no me acusará de maltrato.

Aumentan los pinchados por el virus; ando nervioso, así Lulita Arango me proteja del virus 25 horas diarias. Aleluya: 787 exreinas de belleza están rezando y lanzándole buena energía al cívico exalcalde cartagenero Raimundo Angulo, que fue abrazado por el bicho-virus. Tranquilo, viejo Ray, en tres días estarás en casa sintonizando el 770 de DirecTV, la Deutsche Welle, regios documentales. Buenas, buenas, el futbolero James Rodríguez está libre del virus, está picado con el Real Madrid y con el entrenador Zidane, que lo ninguneó hasta aburrirlo. Frescura, James; usted es figura mundial y nadie le quita lo bailado, lo ganado y lo rumbeado.



Aleluya: Sandra Ramírez, viuda del comandante guerrillero ‘Manuel Marulanda’ y parlamentaria del partido Farc, subió al cielo de la democracia, es vicepresidenta del Senado. Me gusta, es civilizado darles juego a las minorías, y queda cojo el grito de muchos críticos que dicen: “Colombia sufre la brutal dictadura de Iván Duque y Marta Lucía”.



Los genios también nos equivocamos. Debo rectificar una pifia. Aquí escribí que el senador barranquillero Eduardo Pulgar es militante del partido Cambio Radical; su dirigencia me protestó por carta porque el hombre es senador del partido de ‘la U’, que comanda don Roy Barreras. Queda rectificado.



Tomen nota los que exageran con ruido las críticas a muchos centros médicos, donde hacen lo que pueden jugándose la vida en esta emergencia curando afectados. Como el encierro será largo, convienen frescura, calma, cero insultos y escuchar música, digo Guantanamera, el Trío Matamoros, Joaquín Sabina, Olga Guillot y dos óperas mágicas: Carmina Burana y Aida, de Verdi. Con ese banquete musical, fijo se burlarán del encierro. Y colorín colorado...



Poncho Rentería