Agosto caliente con broncas y un ‘preso vip’

No todo lleva al pesimismo, miles de futboleros colombianos fueron felices el viernes cuando cayó humillado el Barcelona de Messi. En España fueron millones los que bebieron vino y cerveza a borbotones para celebrar que humillaran con ocho goles al Barcelona, que posaba de ‘el mejor equipo del mundo’. Yo no lo gocé con malevaje, vi tristón al genio, a mi admirado Lio Messi. Moraleja: esa burla al Barcelona llenó de júbilo a 25 millones de españoles hinchas del Real Madrid, cuando allá sufren un calor de entre 37 y 42 grados a la sombra.

Cuando es difícil ir a tomar sol a Santa Marta o Providencia o Cartagena, toca rebuscarse sol en los parques urbanos. Bogotá tiene el parque Japón, sitio estético y grato que no lo azotan los ciclistas ni los perros grandes, ansiosos de morder la jugosa nalga de peatón indefenso, solo van perros chiquitos y coquetones.



En el parque Japón charlé ayer con un señor bogotano de 80 años, médico prestigioso y culto. Lo invité a opinar, y dijo: “Al colombiano le gusta el mano a mano, el reto, el pelo contra pelo, la máscara contra máscara; Carlos Lleras contra Turbay, Millos contra Santa Fe, costeños contra cachacos, y ahora el senador Cepeda contra el senador y expresidente Uribe, hoy ‘preso vip’. Un pleito dañino cuando la economía va al precipicio, pleito al que en radio y TV podrían bajarle voltaje porque no arregla nada y calienta cerebros belicosos.



Ira nacional por el asesinato de nueve jóvenes en Samaniego, a 800 kilómetros de Bogotá, zona selvática donde zumban balas de fusiles, y pistolas, la coca y unos matones que llaman dizque ‘residuales’ y solo son eso, matones. Muy difícil capturarlos. Al tiempo, el presidente Duque enfrenta un orden público reventado, pero maneja casi bien el país y combate la pandemia con coraje y eficiencia.



Si ustedes huyen de las noticias sobre el ‘bichovirus’, vayan a la Radio Nacional, allí repiten entrevistas de años pasados. Ayer gocé un rico duelo verbal entre Margarita Vidal y su compadre Alí Humar que me supo a filete de oso polar con berenjenas, el plato preferido de dos glotones: Pablo Neruda y García Márquez.



Como aquí no es fácil conseguir filetes de oso polar, no importa, hagan dieta y mucha gimnasia, así se ponen bellas como Paola Turbay, Marcela Carvajal y Carolina Gómez, que nos siguen divirtiendo. Y colorín colorado...



Poncho Rentería