A vestirse de colores

Rechazo el brutal puñetazo que le dio un iracundo en Barranquilla a la médica pediatra Dalila Peñaranda.

Aleluya, las mujeres barranquilleras, que son de grata coquetería y alta autoestima, dicen que ellas son más atractivas que las “cachacas-paisas-bogotanas” por vestirse con ropas de color donde brillan el amarillo y el verde. Sí, ellas transmiten alegría y no la nota fúnebre. Se inauguró el accidentado túnel de La Línea, que yo hubiera bautizado ‘puente Salomón Hakim’, un científico ejemplar. Aleluya, ya podemos ir a ver a médicos y odontólogas, a gimnasios, bares, peluquerías y restaurantes. Aplaudan que autorizaron la venta moderada de licor a señores y mujeres que beben educadamente, sin dar lora. Noticia amarga: se perdieron tres millones de empleos; y de los tres millones, dos millones golpean a las mujeres, pésima noticia.



La consigna del presidente Duque hoy es trabajar y trabajar. Pero en la otra orilla, unos dirigentes sindicalistas y estudiantiles preparan marchas y manifestaciones para un “paro nacional combativo”. Cálmense, no es la hora para esas maniobras. El paro combativo puede ser contra Iván Duque, Donald Trump, el expresidente Uribe o contra el imperialismo yanqui.



Bienvenido el septiembre; no soy agorero, pero a este mes le tengo fucú porque un septiembre bombardearon las torres de Nueva York los ultras ahijados de Bin Laden. En septiembre murió, irrespetado por los ‘fachos’, Pablo Neruda, y un 11 de septiembre bombardearon los matones de Pinochet al demócrata, médico y presidente chileno Salvador Allende.



Siguen las broncas judiciales, unos dicen “se respeta la majestad de la justicia porque la ley es para todos”, y sus contrarios les gritan: “Tramposos, hicieron un rudo y ordinario montaje anti-Uribe”. Entierren ese tema y ganamos todos. Nuevas caras en el gabinete, ojalá la mayoría mujeres. Hoy vemos en la pasarela muchos hombres, magistrados, testigos, abogados y notablones calentando venganzas. ¿Tendremos en reemplazo de Iván Duque una mujer presidenta? No creo, apenas aparece una con gracia y carácter, la ridiculizan los supermasculinos. Una mujer exigente y seria rodeada de 180 mujeres rectas y preparadas podrían expulsar a los atracadores del dinero público, y no tendríamos mandando en Sucre y Córdoba a los ‘Ñoños’ ni a los mandaderos de Odebrecht vendiendo el país. Con una mujer presidenta tendríamos austeridad, cero auto-bombo multimillonario. Ese estilo de gobierno está lejanísimo, es un sueño que el viento se llevó.



Poncho Rentería