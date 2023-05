A Verónica le sobró el baile en la calle

Acalorada discusión femenina en la peluquería. Siete mujeres, línea 50 años, sensatas y profesionales, criticaron a la primera dama, Verónica Alcocer, por bailar públicamente un porro costeño en una calle madrileña. Un bogotanísimo exdiplomático opinó: “Ni po’el chiras, el folclor sincelejano no reinará en la Cancillería”.

(Le puede interesar: Super-Petro, hoy con la nobleza).

El bailoteo de Verónica mostró dos líneas: la cachaca atacándola y la línea costeña defendiéndola. A Verónica le siguen criticando bailarse una alegre champeta callejera en Madrid. Digo que han exagerado, en Londres las inglesas lo hicieron. Pero tuvo defensoras ofendidas. Anamaría del Vecchio, ingeniera sincelejana, dijo: “Esas críticas son de las periodistas cachacas anticosteñas que quieren que las mujeres sucreñas y sincelejanas sean igualitas a las bogotanas, que jamás bailarán como si fuera bambuco Carmen de Bolívar, el histórico porro de Lucho Bermúdez”.

Verónica de Petro tiene asesores catalanes en imagen. Ellos le explotan su genialidad bailable, el plan presidencial 2026 se llama ‘Alegría, baile, democracia, negritudes y poder popular’.

Viajar es gran placer, y Francia Márquez viajará al África con numerosa comitiva. Allá no les pedirán usar esmoquin ni frac ni pasearse en un aristocrático auto Rolls-Royce, los llevarán a sus maravillosos y mágicos zoológico, así sean peligrosos. Punto.

Buenas buenas, reapareció en EL TIEMPO opinando Felipe López, el ideólogo de Semana. Contó a María Isabel Rueda su pesimismo, ve el país caótico y en Petro un pésimo conductor. Olvidó pellizcar López Caballero a sus alumnos en Semana que, sin querer queriendo y por ilusos, ayudaron al triunfo del petrismo sabiendo que eran inexpertos. Punto.

Ayer hubo almuerzo en el Palacio de Justicia con Petro. Me contaron que el ajiaco resultó insípido, sin guascas, ni aceitunas. Aterricen, Petro viaja mucho. Desde un avión no se gobierna un país arruinado de 48 millones, con 22 de ellos en penosa pobreza. Me preguntan en la cafetería: ¿cuándo empezará Petro a gobernar? Mi amiga petrista chic, le respondió: “No jodan tanto, no empujen, denle tiempo, apenas lleva nueve meses”. Punto.

Ayer era fiesta nacional en Rusia, mientras el criminal Putin sigue asesinando al pueblo de Ucrania, allí no suena el globo “Colombia, una potencia mundial de la vida”. Como el cambio prometido por el petrismo, Roy Barreras & cía. no llegó, les toca meditar y rezar con los Hijos de Jehová, así les duele menos el caos y el despiporre nacional.

PONCHO RENTERÍA

(Lea todas las columnas de Poncho Rentería en EL TIEMPO aquí).