Remedios para una enfermedad

¿Por qué, según las encuestas, solo un 27,2 por ciento de los colombianos son fieles a Duque? Yo soy uno de ellos y me hago la misma pregunta. Extender el IVA a la canasta familiar era un trago tan amargo como el horrible purgante que se daba a los niños para sacarles las lombrices. A nadie le gusta. Ni siquiera a los miembros del Centro Democrático. Atento a este reparo, y buscando un consenso nacional, el presidente Duque está explorando un remedio sustitutivo para afrontar el desorden de nuestras finanzas públicas. Tenemos un presupuesto desfinanciado de 14 billones de pesos.

Desechando el espejo retrovisor que nos devuelve a las polarizaciones de siempre, Duque ha evitado los enfrentamientos propios de nuestra vida política. Propone llegar a un acuerdo entre los partidos alrededor de los principales problemas del país. De modo que se aparta de las discrepancias de la izquierda, del centro y de la derecha a la hora de combatir lo que nos abruma: la corrupción, el desempleo y la inseguridad.



Duque ha puesto en marcha en sus primeros cien días de gobierno muchos de sus proyectos. Por ejemplo, los talleres Construyendo País. Se trata de convocar a las comunidades de apartadas regiones del territorio nacional para afrontar los principales problemas que las afectan. A favor de la seguridad, han sido habilitados por el Gobierno más de cinco mil parques libres de jíbaros. Para poner fin a los atentados contra líderes sociales, estableció el Plan de Atención Oportuna (PAO), que busca promover una acción conjunta de la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la Fiscalía, etc. Otro problema que preocupa al Gobierno es el de la salud. Bajo el control de los consejos de seguridad social, el ministerio del ramo está trabajando en el saneamiento de los hospitales públicos. Contrariamente a lo que suele decirse, la educación no ha sido olvidada. Se ha hecho un aumento en el presupuesto hasta donde lo ha permitido el déficit fiscal que pesa sobre Colombia.



¿Por qué entonces la imagen de favorabilidad del Presidente ha descendido tanto? Sin duda, por la necesaria reforma tributaria, presentada en el Congreso con el nombre de ley de financiación, que fue equívocamente recibida por algunos colombianos que solo la ven como una voraz multiplicidad de impuestos. Así mismo, por valiosas y calificadas que sean las ministras que Duque nombró, es evidente que carecen de las marrullas políticas para influir sobre los parlamentarios. La falta de ‘mermelada’, primer paso para combatir la corrupción, también se ha hecho sentir en el Congreso.



Verdaderamente, Iván Duque es un hombre joven, muy capaz, dinámico y conciliador. Le está diseñando al país un nuevo tablero político donde no hay campo para las viejas rencillas de siempre. Visita las regiones donde la población es muy vulnerable por la presencia del narcotráfico, del Eln y demás bandas criminales. Su gobierno ha despertado un vivo interés entre la opinión internacional después de sus rápidas pero efectivas visitas a Estados Unidos, Francia y España. Ante la ONU, la Corte Penal Internacional y otros organismos de vigilancia, ha expuesto la triste realidad venezolana bajo la dictadura de Maduro. No se trata de alardes puramente retóricos. Ha recibido más de un millón de venezolanos y ha cerrado la embajada de Colombia en Venezuela como muestra de su desaprobación al régimen.



Detrás del paro de los estudiantes que le piden al Gobierno más recursos para la educación (petición entendible pero difícil de cumplir en este momento), reaparecieron los eternos encapuchados creando toda clase de disturbios y zozobra entre la población. ¿Quiénes son? Los mamertos de siempre, partidarios del idílico socialismo del siglo XXI, que inspira los desastres dejados por Castro, Maduro, Evo Morales o Daniel Ortega y que ojalá no llegue a Colombia con Petro.