¿Qué nos espera después de la cuarentena?

¿Cuál es el futuro de lo que estamos viviendo? Nadie lo sabe. ¿Qué pasará cuando termine la cuarentena? Estamos entrando en otro mundo. Veamos cómo y por qué: de los 23 millones de colombianos que tienen un trabajo fijo, nueve millones están en una incompleta incertidumbre, a punto de perder su empleo. El Gobierno introdujo liquidez al sistema financiero con el fin de facilitar créditos a los empresarios para que paguen los salarios de sus empleados durante la actual cuarentena.

Sin embargo, para muchos de los trabajadores existe el riesgo de quedar cesantes, dado que pequeñas y medianas empresas no lograrán reactivarse inmediatamente. Sus empleados entrarán a formar parte de los seis millones de habitantes que tienen apuros para comer a diario. Quedarán en manos de los programas que prestan ayuda a la población más vulnerable, como Familias en Acción y Jóvenes en Acción. Sin embargo, no se pueden descartar los cacerolazos de protesta promovidos por extremistas de izquierda.



La situación, insostenible para el turismo, ha afectado el transporte aéreo, el sector hotelero, los bares, cafés y restaurantes. Los deportes que suscitan un gran fervor popular, como el fútbol, pasan a segundo plano, así como el teatro, los cines y conciertos, para evitar el peligro que tienen las aglomeraciones. ¿Cuándo regresaremos a lo que llamábamos vida normal? Estamos en manos de que Estados Unidos y los países de la Unión Europea encuentren lo más pronto posible la vacuna contra este virus. China adelanta en Wuhan pruebas con el mismo propósito. ¿Lo lograran? Nadie, ni los epidemiólogos más famosos lo saben.



Algo inquietante: los sobrecostos en elementos de protección y mercados para los menos favorecidos hacen crecer las expectativas de los ‘vivos’ que aumentan el costo de los medicamentos y la comida en general. Afortunadamente tenemos el ojo de la Procuraduría, de la Fiscalía y de la Contraloría, que vigilan y denuncian los abusos en los contratos no solo en Bogotá, sino en los puntos más apartados del país.



No son pocas las tribulaciones que nos deja el coronavirus. Pequeñas y medianas empresas están a la deriva frente a esto. Decidí consultar a un gran empresario colombiano sobre el futuro de su propia empresa. Dice que es una oportunidad para actuar con la mayor ética posible frente a sus cinco mil empleados. Esa es la única manera de reinventar el país.



La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez sostiene la necesidad de repotenciar gradualmente la economía de Colombia. De ello se deduce que es necesario sostener la gran industria para que el 53 por ciento de los empleos que sostienen el PIB continúen soportando el país. ¿Qué le espera a Colombia el próximo mes de mayo?



Empezará la apertura gradual y cuidadosa de ciertos sectores de la economía. Hay mucho miedo de un rebrote del virus. Por eso son esenciales el aislamiento y todas las medidas de bioseguridad, es decir, la higiene, el ingreso y control de los trabajadores a las obras que se reabran –por ejemplo, controles de temperatura– y, sobre todo, vigilar la cantidad de trabajadores en el mismo espacio. Asimismo, una desinfección continua para los equipos y las máquinas que se utilicen. Según Diego Sánchez, director del IDU, hay 51 contratos por reiniciar: 34 de construcción y 17 de mantenimiento. El escenario sería la llamada poscuarentena, en la que se reactivaría una parte muy importante de la economía del país.



Colombia es una de las naciones que mejor han enfrentado la pandemia. Tan solo cuatro semanas de aislamiento han sido la mejor medida para bajar el contagio. Pero eso no evita el miedo a los asintomáticos. No podemos negar la desconfianza como un sentimiento nuevo que nos estará rodeando de ahora en adelante. Es decir, el propio terror de ser tú mismo quien contagia a otros sin saberlo. Las nuevas ciudades serán distintas a partir de ahora. El contacto humano no existirá como lo vivíamos antes. Permanecerá en los humanos un miedo al cual no nos habíamos enfrentado antes de este encierro.



Plinio Apuleyo Mendoza