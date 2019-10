Se acerca el domingo electoral. ¿Por quién votar? Según las últimas encuestas, el Palacio Liévano podría ser ocupado por Carlos Fernando Galán o por Claudia López. En mi entorno familiar, las preferencias están divididas. Unos votarán por Galán y otros, por Miguel Uribe. A favor del primero juegan varios factores: lo ven joven y honesto –como lo era su padre–, distante de los partidos políticos y un eficaz contrapeso a las opciones de la candidata. A favor de Miguel Uribe argumentan su gran conocimiento de la ciudad, gracias a su experiencia como secretario de Gobierno, donde no solo participó, sino que manejó un presupuesto de 3 billones de pesos sin cuestionamiento alguno. Además, garantiza la continuidad de las obras en curso.

Intrigado por este fenómeno, me he tomado el trabajo de mirar las propuestas de cada candidato. Todas son muy buenas como anzuelo electoral, pero no siempre realizables. Mirémoslas con calma. Aquí vienen.



¿Qué dice Claudia López? “Queremos una ciudad libre de miedo y de inseguridad”, declara con vehemencia, al tiempo que promete mayor acceso a la educación. A propósito de su política social, ofrece a las familias de bajos recursos un plan que incluye educación, trabajo y salud. En trasporte habla de completar la primera línea de metro hasta Suba y Engativá. La casa, la calle y TransMilenio serán espacios seguros para las bogotanas, afirma.

Todo lo anterior suena muy bonito. Pero en su contra apuntan también las críticas. Se la acusa de voluble e inconsistente. Sus apoyos a personajes como Juan Manuel Santos, Peñalosa y Petro han sido temporales, siempre ajustados a su conveniencia. Perdió su columna en EL TIEMPO cuando acusó a este diario de haber encubierto información relacionada con el escándalo de Agro Ingreso Seguro. Luis Alfredo Ramos, conocido senador del Centro Democrático, también fue acusado por Claudia de haber sido elegido por los paramilitares. El expresidente Samper también fue señalado por ella de haberse vinculado a la mafia. Por todo esto ha recibido órdenes judiciales de retractación.



Carlos Fernando Galán se declara un candidato independiente, ajeno a los partidos, de modo que tuvo que recoger 170.000 firmas para inscribirse. Ofrece estar al frente de los problemas de seguridad, para lo cual plantea recorrer personalmente los barrios; tomar contacto con la ciudadanía, dar prioridad a las diez zonas con mayor concentración de homicidios, hurtos y tráfico de drogas, y convocar un plan extraordinario de seguridad, el más completo que haya conocido Bogotá. Se propone realizar las cuatro troncales nuevas de TransMilenio. Para abrirles camino a sus objetivos, habla de aumentar la capacidad de diálogo con el Concejo de la capital.

Respecto al medioambiente, asegura la protección de la reserva Van der Hammen y otros elementos fundamentales.



El único que tiene experiencia concreta en la administración de la ciudad es Miguel Uribe Turbay. Garantiza dar continuidad a las más de 2.500 obras iniciadas por Peñalosa, muchas de las cuales están proyectadas a cuatro años. Respecto a la seguridad, propone implementar cámaras con identificación facial en puntos críticos de la ciudad. Para aumentar el pie de fuerza, prevé vincular 3.000 nuevos policías y otros 3.000 agentes en retiro, además de bachilleres auxiliares. Formula también cero tolerancia al consumo de drogas y alcohol en espacios públicos. Da prioridad al medioambiente, y para ello sugiere multiplicar la siembra de árboles y huertas urbanas. Para aliviar los problemas de transporte, continuará con el metro propuesto por Peñalosa, construirá nuevas líneas de TransMiCable, la tercera pista del aeropuerto y, para mejorar el estado de la malla vial, aspira a tapar 500.000 huecos.



El que menos opción tiene en las encuestas es Hollman Morris, candidato de la izquierda radical por la Colombia Humana, Unión Patriótica y País Progresista. En todas sus intervenciones reitera la necesidad de que el metro sea subterráneo.

¿Por quién votar? Yo lo haré por Miguel Uribe. ¡Amanecerá y veremos!