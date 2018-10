Periodismo sin rótulos

El país que me tocó o ¿el país que nos tocó? El pasado domingo devoré de un tirón el último libro de Enrique Santos Calderón. Un gran libro, por cierto. Leyéndolo comprendí que es tan injusto ubicar a mi amigo Enrique en la extrema izquierda como a mí en la extrema derecha; son las satánicas aseveraciones propias del país donde vivimos y de sus desvaríos ideológicos ajenos a la realidad.

Muchos de los personajes y las situaciones narradas en este libro me son muy cercanos. También, los mitos mesiánicos de nuestra adolescencia. Rechazábamos un amenazante imperialismo y las supuestas injusticias del capitalismo, nos horrorizaba el franquismo que se había apoderado de España. Al mismo tiempo, como respuesta al duro régimen conservador, nos atraía la aparición de las guerrillas liberales en los confines del país que nos abrían una luz de esperanza hacia el futuro. Ciertamente, estas tentaciones ideológicas tenían el rechazo de don Enrique Santos papá, de modo que su hijo y algunos de nosotros, traviesos periodistas, nos las arreglábamos para filtrar crónicas en EL TIEMPO, a sus espaldas, con la tolerancia de Hernando.



Nuestros amigos caminaban la misma senda. Nunca he olvidado a Camilo, a Camilo Torres. Condiscípulo mío en el Liceo de Cervantes, me reunía con él en los recreos y los sábados en el Café Caldas. Íbamos algunos viernes al Teatro Municipal para escuchar los impetuosos discursos de Gaitán. Solo a Luis Villar y a mí nos contó secretamente, después de varios días de encierro, su decisión de hacerse sacerdote. Enrique, de su lado, fue de cerca su amigo cuando Camilo apareció como un cura de izquierda con tendencia revolucionaria, que terminó incorporándose a la guerrilla del Eln, recientemente fundada por Fabio Vásquez. Nos dolió mucho ver caer a nuestro amigo en su primer y único combate. Para siempre recordarlo, le puse el nombre de Camila a la menor de mis dos hijas.



¿Por qué quedamos rotulados Enrique de izquierda y yo de derecha? Mi visión socialista del mundo se derrumbó cuando visité con Gabo la Unión Soviética y demás países europeos de la Cortina de Hierro. Vivían una triste y penosa realidad. Solo me quedó la ilusión de Cuba, que fue solo una fugaz ilusión. Después de dirigir con Gabo la agencia cubana de noticias Prensa Latina, tuvimos que renunciar a ella cuando cayó totalmente en manos de los comunistas. Mi renuncia me ganó el título de contrarrevolucionario. Al trabajar de nuevo como colaborador en EL TIEMPO, me volví muy amigo del viejo Enrique. Compartía muchas de sus inquietudes. Su muerte me provocó lágrimas.



Enrique hijo continuó fiel a la izquierda, desde luego no a la izquierda troglodita, sino a la que se agrupó en torno a la famosa revista Alternativa, fundada por él y respaldada por Gabo, nuestro inolvidable amigo común. Yo me había hecho amigo de él en París cuando no era todavía famoso. Años después me hizo su compadre al nombrarme padrino de su hijo Rodrigo. La amistad de él con Enrique también fue muy estrecha; duró más de 45 años.



En el libro 'El país que me tocó', uno lee la minuciosa reseña del conflicto armado con todas las barbaridades cometidas por las Farc, el Eln, el Epl, las Auc y demás fuerzas terroristas. Enrique es honesto y objetivo sin mostrar simpatía alguna por estos grupos, como suelen creer sus adversarios. Gran periodista cuya columna ‘Contraescape’ fue seguida ávidamente por todos los lectores de EL TIEMPO, nos da en sus memorias una fiel visión del país que nos ha tocado vivir y padecer en los últimos 50 años. No vacila en rectificar cualquier equivocación suya. Los riesgos vividos por él son grandes, como en los tiempos de Pablo Escobar, cuando su periódico estuvo a punto de ser víctima de un feroz ataque dinamitero. De igual modo que una bomba del Eln estuvo a punto de liquidarme. Algo escapó a su libro: el sacrificio de nobles militares por una maraña de falsos testigos al servicio de las Farc.



En conclusión, ni Enrique es de extrema izquierda ni yo de extrema derecha. Con diversos matices, somos hoy hombres de centro.



PLINIO APULEYO MENDOZA