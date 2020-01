¿Nuestros viejos males tendrán cura?

Un viejo amigo que conoce desde siempre las turbulentas regiones del Pacífico, como el bajo Cauca, el Chocó y el sur de Nariño, ha descubierto una nueva modalidad de la guerrilla. No es como antes. Ahora no se usa la fuerza para someter a los campesinos, sino que se siguen las indicaciones de los carteles internacionales como el de Sinaloa, establecidos en nuestro territorio, para facilitar la exportación de la droga a Centroamérica, México, Europa y algunos países asiáticos.

Lo primero que se ha conseguido es la organización de los habitantes de cada vereda, sin una visible injerencia de la guerrilla. La población veredal elige libremente un vocero encargado de mantener la seguridad de la zona y de ser el contacto con la guerrilla. El elegido en cuestión recibe tanto la hoja como la pasta de coca recogida por los campesinos. Milicianos de la guerrilla se encargan de pagar y de recibir este material. ¿Quiénes son ellos? De acuerdo con lo observado en la región, son muchachos que se movilizan permanentemente en moto, con celular, radio y armas camufladas.



El Eln parece ajeno a estas prácticas, pero no los disidentes de las Farc. Protegido por Maduro en territorio venezolano y con puntos de apoyo en Arauca, Catatumbo y La Guajira, sus frecuentes acciones armadas contra la Fuerza Pública mantienen su viejo estatus de “fuerza beligerante”. Su prenda, además de la droga, es el oro del Chocó que se lleva a Venezuela.



Estos informes los confirma una muchacha nacida en Nariño que trabaja en una residencia vecina a mi casa. Su hermano, me ha dicho ella, fue asesinado por los paramilitares en la vereda El Lirio, donde pasó su infancia. En este lugar, ella presenció el constante pánico que sufría la población cuando llegaban paramilitares o guerrilleros a la región. Ni a los unos ni a los otros se les podía mirar a la cara.

Lo único que nos aleja del pesimismo es lo que ha logrado hasta ahora el presidente Duque en cuanto a la economía del país

Es necesario no perder de vista esta realidad. De poco sirve la erradicación manual. Contra el narcotráfico, el único remedio verdadero y eficaz es la aspersión con glifosato. ¿Realmente tiene un efecto cancerígeno? No se ha demostrado. Amanecerá y veremos (parece una frase de mi abuela). En Estados Unidos este herbicida se vende libremente en las tiendas agrícolas.



Colombia vive una situación inquietante, no obstante la buena voluntad del Gobierno y los esfuerzos del presidente Duque. Ello se debe, en parte, al Congreso de la República y a los partidos de oposición que no tienen participación en el gabinete ministerial. Es posible que este último obstáculo se resuelva muy pronto con cambios en los ministerios, para esto es importante la participación de Cambio Radical.



Los dos grandes males de vieja data que enfrenta el país son la corrupción y la inseguridad. El primero salta en la prensa y demás medios de comunicación todos los días, implicando a funcionarios, contratistas y personajes de nuestra vida política, tanto nacional como de provincia.



En cuanto se refiere a la inseguridad, es un mal que nos afecta a todos, sea en las grandes ciudades o en las más lejanas poblaciones, sobre todo a las que pertenecen a la zona del Pacífico. Parece increíble que la policía haya registrado más de sesenta y cinco mil robos de celulares en lo que va corrido del año.



A mí me inquietan las elecciones presidenciales del 2022 porque las puede ganar el populismo, que ofrece soluciones mágicas para el desempleo, la inseguridad, la corrupción y la pobreza. Como dice la revista Semana, “Petro no solo fustiga a Duque o a Uribe, sino que la ha emprendido contra todos, incluidos sus aliados políticos. Le apuesta al fracaso de los gobiernos locales para evitar perder votos de cara a las elecciones del 2022”.



