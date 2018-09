El sobreviviente

La semana pasada fui invitado a la primera Feria Internacional del Libro de Barranquilla, bautizada con el atractivo nombre de Libraq. Asistí a sus enormes recintos, poblados de libros y recorridos por bellas muchachas universitarias; oí un sinnúmero de conferencias literarias que tenían lugar en salones llamados Gabriel García Márquez, Álvaro Cepeda Samudio y Marvel Moreno; también, en un vasto malecón a orillas del Magdalena que reunía a centenares de jóvenes amantes de las letras. El edificio llamado Centro de Eventos y Exposiciones del Caribe, de aire marino y muy reciente construcción, se apropió del más hermoso calificativo que tiene la ciudad: Puerta de Oro.

Es terrible que uno se descubra de pronto como el único sobreviviente de una época lejana desconocida por los habitantes de hoy. Tuve también esta misma impresión cuando visité la famosa Cueva, sede del histórico Grupo de Barranquilla. Hoy es algo que tiene el carácter de un museo. Fotos y películas antiguas me devolvieron las alegres imágenes de mi viejo grupo de amigos: Álvaro Cepeda, Alejandro Obregón, Alfonso Fuenmayor, Germán Vargas, Guillo Marín, el ‘Chorlo’ Maldonado, González Ripoll, Quique Scopel y su propietario, Eduardo Vilá o el ‘Mono’ Vilá, como lo llamábamos. Nos veíamos todos los días, a la una de la tarde o a las siete de la noche, para hablar de lo divino y lo humano mientras bebíamos unas cervezas o, lo que es mejor, un whisky. Como no conviví con ellos hasta los días finales de su vida, su desaparición, al captarla de pronto, fue un duro golpe para mí.

La ciudad de hoy es otra. Ha crecido hasta el punto de que sus baldíos, que se extendían hasta el mar, se han convertido en sectores urbanos con grandes avenidas de doble carril. FACEBOOK

TWITTER

También lo fue la vieja Barranquilla de otros tiempos, que apenas revive en torno a su eterno hotel El Prado y sus cercanas inmediaciones. La ciudad de aquella época, que solo se veía hermosa en el resplandor de un crepúsculo, crecía desordenadamente en medio del polvo y el calor. Sus arroyos de invierno espantaban a los pocos turistas y también su horrible calle de las Vacas, donde alguna vez encontré un caballo muerto. En la terrible vida política de entonces pastaban una inútil burocracia, el clientelismo, la retórica y las falsas jerarquías.



Pues bien: la ciudad de hoy es otra. Ha crecido hasta el punto de que sus baldíos, que se extendían hasta el mar, se han convertido en sectores urbanos con grandes avenidas de doble carril, imponentes torres de hermosa arquitectura, centros comerciales y hoteles de lujo que más se parecen al Miami de estos tiempos. Ahora, el barrio más lujoso es Buena Vista, en donde abundan los más conocidos rótulos internacionales y circula disciplinadamente el Transmetro.



Quienes habitamos en Bogotá vivimos ofuscados por sus diarios trancones, su inseguridad y las noticias del país que llegan a la prensa descubriendo profusos actos de corrupción, gastos que lastiman el erario y bandas criminales que se apoderan de antiguas regiones donde gobernaban las Farc y hoy reina el narcotráfico.



El ambiente de Barranquilla es otro: no queda resto alguno de la vieja burocracia política. La salud, la educación, las futuras zonas industriales, el transporte público se han desarrollado prodigiosamente, gracias a las administraciones de Alejandro Char y Elsa Noguera. Casi un centenar de nuevos colegios se han construido, y, bajo el mando de una nueva elite pedagógica, los niños estudian allí en jornada continua; además, desayunan, meriendan y almuerzan de forma gratuita. Modernos equipos médicos se ocupan de la salud. El Sisbén ofrece, incluso, mejor servicio que la medicina prepagada. Prueba de ello es el hospital Adelita de Char, con servicios de alta cirugía para las clases menos favorecidas.



Sumada a este evidente progreso, se ha desarrollado una notable labor urbanística que convierte la ciudad en el primer puerto sobre el río cercano al mar, atrayendo así una mayor inversión extranjera. A todo esto se agrega la bien organizada Feria del Libro, que ubica la ciudad, por lo que me ha tocado ver, al nivel de las grandes metrópolis culturales del continente. Por algo, el nombre de la Puerta de oro de Colombia no alude solo al pasado, sino, sobre todo, a un resplandeciente futuro.



PLINIO APULEYO MENDOZA