Revolución social del gobierno Duque

Los grandes cambios sociales dependen de la decisión y el compromiso de sus gobernantes. Ambas cosas deben traducirse en políticas públicas que reflejen mayores recursos, aumentos de cobertura y mejoras prácticas en la selección de beneficiarios.



Durante el gobierno del presidente Iván Duque, Prosperidad Social ha ejecutado el 53,7 por ciento de la inversión total en transferencias monetarias desde la creación de este tipo de incentivos para la superación de la pobreza. En 3 años y 8 meses de gobierno se ha beneficiado a 30 millones de colombianos y se han invertido $ 32,7 billones, de un total histórico de $ 60,9 billones de pesos. En resumen, se ha hecho la mayor inversión social en la historia reciente de Colombia.

Estos esfuerzos son el fruto del fortalecimiento de los programas existentes y la creación de programas como Ingreso Solidario y la Compensación del IVA, sumados a una política decidida de apoyo a los jóvenes; aumentando la cobertura de Jóvenes en Acción, pasando de 123.218 en 2018 a más de 542.000 en 2022.



Y más que enlistar cifras, las evidencias hablan por sí solas. La pobreza medida por el Dane mostró la importancia de las ayudas institucionales en la crisis social durante la pandemia y en la recuperación de la senda de reducción de pobreza. La conclusión quedó clara en la presentación de las cifras 2021, donde las ayudas institucionales impulsaron la reducción de la pobreza monetaria en el país. Gracias a su aporte, 1,4 millones de personas salieron de la pobreza monetaria y 1,35 millones, de la pobreza monetaria extrema.



Confirmando los aciertos de la política, el programa Ingreso Solidario durante 2022 tuvo un aumento de 1 millón de beneficiarios, llegando a un total de 4 millones. Adicionalmente, basados en las mejoras que tuvo Sisbén IV para la identificación, caracterización y focalización de los beneficiarios. En días pasados anunciamos el pago diferencial que se aplicará a partir de julio, buscando potenciar el programa y apoyando con mayores recursos a las familias más pobres.



Pero no solamente son los mecanismos de trasferencias las apuestas desde el gobierno Duque para la superación de la pobreza; también ha habido una revolución social en los componentes de inclusión productiva a través de programas con enfoque diferencial, seguridad alimentaria, acompañamiento técnico y mejoras en condiciones de habitabilidad, logrando así que Prosperidad Social pase de 139.450 familias beneficiadas en 2018 a 388.141 en 2022 e invirtiendo más de 1,1 billones pesos.



No podemos dejar de mencionar que con nuestros programas estamos llegando a colombianos en situación de pobreza, vulnerabilidad y víctimas de desplazamiento forzado en todo el territorio nacional. Esto también ha aportado a la reducción de los indicadores de desigualdad; el coeficiente de Gini, que mide cómo se distribuyen los ingresos, presentó una mejora, incluso mayor que la del nivel de pandemia de 2019, pasando de 0,544 a 0,523.



En línea con lo anterior, los aportes de la política social también se ven reflejados en la pobreza multidimensional: para 2021, según cifras del Dane, 971.000 personas salieron de esta pobreza. Como lo demuestran las cifras, haber alcanzado la menor desigualdad social en 10 años es un logro de la política social del gobierno Duque.



Las verdaderas revoluciones no son basadas en discursos sino en hechos, y es con hechos como estamos transformando la vida de los colombianos más pobres del país. Pasamos de 4 millones de beneficiarios a cerca de 11 millones en medio de la peor crisis social y económica de los últimos tiempos, dejando de lado las buenas intenciones para convertirlas en historias de vida, mostrando el talante de Prosperidad Social y el liderazgo del Gobierno Nacional.



PIERRE GARCÍA

Director de Prosperidad Social (e)